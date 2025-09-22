Alessandro Cecchi Paone a Etna Book con i “Colori della libertà”

cultura

Alessandro Cecchi Paone, il giornalista e noto conduttore televisivo, conferma anche quest’anno la sua presenza per la settima edizione di Etnabook, il Festival Internazionale del libro e della cultura. Cecchi Paone è consulente artistico del Festival, che ospita l’omonimo Premio letterario, e nell’auditorium Concetto Marchesi del Palazzo della cultura di Catania dialoga con il giornalista Flavio Pagano sul suo nuovo libro, “I colori della libertà”, uscito a maggio per Piemme Edizioni. Con lui anche Stefania Motta, autrice di “Violenza” (Affiori). L’incontro, presentato dal presidente di Etnabook, Cirino Cristaldi, è moderato da Paolo Maria Noseda (interprete televisivo).L’evento, nella seconda giornata di Etnabook, si svolge in collaborazione con l’Alzheimer Fest, e prevede la presentazione dell’installazione d’arte solidale “Natività riflessa” (e la consegna del Premio “Giovani Vulcani” all’I.C. Vittorino da Feltre di Catania.

