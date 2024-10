Algra presenta: “Prima della notte” di Carmelo Di Mauro

cultura

L’anteprima della silloge poetica domani venerdì 11 ottobre, all’Auditorium di San Gregorio di Catania. Il ricavato dell'Autore dalla vendita del libro sarà devoluto a favore della ricerca contro la malattia del Parkinson

Venerdì 11 ottobre 2024, ore 19.30, all’Auditorium “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di San Gregorio di Catania (in Via Carlo Alberto 6/n 45) sarà presentata la nuova raccolta poetica di Carmelo Di Mauro dal titolo “Prima della notte”, edita da “Algra” nella collana “Plumelia”. Carmelo Di Mauro è nato ad Aci Bonaccorsi (Ct), il 30 agosto 1958. Dopo studi umanistici, ha fondato la “Società Editrice Poliglotta” ad Acireale nel 1983 e istituito il “Premio Europeo Selecta” (poesia e narrativa, grafica e pittura). Negli anni Novanta, ha lasciato l’editoria per lavorare in un’azienda di metano.

Ha collaborato diverse testate giornalistiche, collabora costantemente con il quotidiano “La Sicilia”, diretto da Antonello Piraneo. Ha pubblicato racconti, poesie e opere di storia locale. Nell’introduzione della silloge “Prima della notte”, Carmelo Di Mauro esprime la propria serenità nonostante la lotta quotidiana contro una malattia degenerativa legata al Parkinsonismo, diagnosticata anni prima. Dopo un iniziale sconforto, l’autore (come racconta) ha trovato accettazione e pace, soprattutto grazie al sostegno amorevole della moglie Melania e dei figli Federico, Giorgia e Giordano, che definisce artefici di un “miracolo” con il loro affetto.

Carmelo Di Mauro dichiara: “Scrivere è per me un atto terapeutico. Credo che la scrittura ha un forte potere esplicativo, rischiarando la nostra anima riesce a rendere riconoscibili i nostri pensieri, permettendoci di affrontare meglio le fasi difficoltose della nostra esistenza. Oggi più che mai, il valore della scrittura terapeutica è riconosciuto. La stessa è utilizzata in diversi contesti, dalle scuole, gli ospedali, alle comunità (anche online), come dispositivo per favorire guarigione, consapevolezza e vigore emozionale. Questo libro ha molteplici motivazioni: offrire un esempio di come convivere con la malattia senza disperarsi, esprimere gratitudine verso la famiglia e le persone che mi aiutano, e, soprattutto, restituire l’amore ricevuto dai miei cari. Il titolo Prima della notte allude alla volontà di lasciare tutto in ordine prima che arrivi la ‘notte’, simbolo del termine della vita. Desidero, lo ribadisco, non lasciare nulla in sospeso, soprattutto nell’esprimere amore e affetto ai miei cari. Consapevole della finitudine della vita, credo fermamente che l’amore sia l’unica forma di eternità che possiamo sperimentare e che questo amore continuerà oltre la vita stessa. Ringrazio altresì l’editore Alfio Grasso per la professionalità e la cura con le quali ha scelto di accogliere i miei versi della sua prestigiosa collana (Plumelia)”.

Il ricavato dell’Autore dalla vendita del libro sarà devoluto a favore della ricerca contro la malattia del Parkinson. Nella prefazione di “Prima della notte”, Grazia Calanna sottolinea come l’amore sia il tema centrale dell’opera, descritto come una forza profonda e coinvolgente. Il libro, presentato come un diario lirico, unisce l’autore e il poeta in un unico io, creando un’immediata connessione simbolica con il lettore. Attraverso versi liberi e personali, il poeta offre una narrazione intima e autobiografica, toccando temi esistenziali, sentimenti contrastanti, intuizioni profonde e riflessioni su sé stesso, le sue radici, e la propria identità. L’opera è ricca di omaggi affettuosi ai genitori e alla moglie Melania, considerata un pilastro nella vita dell’autore, e affronta con sensibilità la condizione umana. Le parole di Di Mauro sono caratterizzate da un’urgenza creativa, che illumina il lettore con immagini potenti e immediate. La luce emerge come simbolo centrale, sinonimo di amore e speranza, un faro che attraversa il tempo e lo spazio, impossibile da spegnere anche nelle notti più oscure.

Per l’occasione della serata di presentazione interverranno, dopo i saluti istituzionali a cura di Seby Sgroi (sindaco di San Gregorio di Catania) e Giusi Lo Bianco (assessore alla cultura di San Gregorio di Catania), la relatrice, prefatrice del libro, Grazia Calanna (giornalista, direttore responsabile della rivista culturale l’EstroVerso, per il quotidiano La Sicilia, cura la rubrica di poesia “Ridenti e fuggitivi”), Alfio Grasso (Algra Editore); Lucia Tuccitto (avvocato, Presidente della sezione catanese dell’Adgi – Associazione Donne Giuriste Italia); Toti Sapienza (docente universitario, Fisiatra); Paolo Anile (psicoterapeuta).

La serata organizzata dall’Associazione Radiusu, sarà condotta da Alfio Patti che sottolinea: “La poesia rientra tra gli obiettivi della nostra associazione, Radiusu, perché la riteniamo l’unica forma rivoluzionaria del nostro tempo assoggettato com’è all’omologazione e al pensiero unico. La poesia di Di Mauro, pur non “avvelenando pozzi”, ci offre diversi spunti di riflessioni sulla vita e sull’esistenza”.

Altresì alla serata parteciperà l’artista Davide Toscano con la propria opera “Tulipani” (simbolo del Parkinson) i cui proventi saranno destinati (assieme a quelli ricavati dalla vendita del libro) alla AIP – Associazione Italiana Parkinsoniani (un ente morale che ha lo scopo di promuovere una informazione sistematica su tutti gli aspetti della malattia di Parkinson, rivolta ai pazienti, ai loro familiari ed ai sanitari coinvolti su tutto il territorio nazionale, nonché alle istituzioni preposte a decisioni di politica sanitaria. Fondata nel 1990 a Milano, l’AIP si è sviluppata rapidamente ed oggi, oltre alla sede milanese, comprende altre 13 sezioni distribuite sul territorio nazionale ed ha 20.000 soci. È una ONLUS dal 1996). Davide Toscano, poeta e pittore originario di Valverde, ha sviluppato una carriera artistica significativa attraverso la fusione di poesia e pittura, utilizzandole come strumenti di espressione personale e rinascita spirituale. Toscano ha iniziato a dipingere in un momento cruciale della sua vita, lottando contro la depressione, e ha trovato nell’arte un mezzo di trasformazione e guarigione. La pittura, per lui, è diventata simbolo di rinascita, simile alla Pasqua, un tema centrale nelle sue opere.