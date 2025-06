Alla scoperta del Liberty, trionfo della fantasia: conferenze e visite in Sicilia

L'iniziativa

Itinerari a Palermo, Catania e Chiaramonte Gulfi, mostre e aperture esclusive

Dal 8 al 14 luglio 2025 si rinnova l’appuntamento con l’Art Nouveau Week, la manifestazione europea dedicata allo stile Liberty e alle arti di inizio Novecento. Giunta alla sua settima edizione, è promossa da Italia Liberty e curata da Andrea Speziali con un comitato scientifico e d’onore.

Il tema 2025 è la Farfalla, emblema della trasformazione. L’immagine coordinata presenta un’illustrazione tratta da Ver Sacrum con un riferimento al ventaglio pubblicitario “Putnam Fadeless Dyes-Tints”.

In programma conferenze online su architettura, arti decorative, moda, illustrazione, cucina e letteratura, con 14 incontri a cura dell’esperto in materia e docente Andrea Speziali, due al giorno per tutta la settimana.

Tra gli eventi speciali, i tour tematici: “Eterno Liberty” (Italia in jet e Frecciarossa con rievocazioni storiche); “Puglia Modernista” (9-11 luglio tra Bari e Lecce); “Valencia Modernista” (11-14 luglio); “Freccia Liberty” (in treno tra dieci stazioni liberty italiane).

Sicilia protagonista con visite a Catania, Palermo e Mondello, il ciclo di conferenze “Il Modernismo in Sicilia dal Liberty all’Art Déco”, la mostra “La Belle Époque a Palermo tra arte moda e storia” a villa Pottino e aperture esclusive a Villa Ardizzone e alla Casa Museo Liberty di Chiaramonte Gulfi.

La Sicilia si distingue per ricchezza e varietà: da Catania con Villa Ardizzone e via XX Settembre, al percorso mattutino a Mondello con colazione in stile Liberty, fino a Palermo con le architetture di Basile e la Casa Museo di Chiaramonte Gulfi.

Le iniziative in dettaglio

Palermo (ore 10:00, 11:00, 17:00 e 18:00) “VILLA BAUCINA POTTINO. L’ultima superstite del Liberty palermitano”

L’associazione Italia Liberty ha organizzato una passeggiata guidata alla scoperta di una delle ville più suggestive a Palermo. Si tratta di villa Baucina Pottino dove la proprietaria di casa, Geraldina Piazza, vi farà da guida all’interno della dimora tra madri e raffinate decorazioni. Villa Pottino rappresenta l’ultima testimonianza in stile Liberty sopravvissuta lungo via Notarbartolo, scampata miracolosamente al devastante “sacco di Palermo” degli anni Sessanta. Costruita nel 1915 su progetto dell’architetto Ernesto Armò – stretto collaboratore di Ernesto Basile e suo assistente universitario – la villa riflette l’eleganza e la raffinatezza architettonica riservata alle dimore delle famiglie aristocratiche dell’epoca. Originariamente residenza dei principi di Baucina, l’edificio fu in seguito acquistato dal marchese Pottino di Irosa. Spicca immediatamente per la sua facciata neorinascimentale, armoniosa e slanciata, valorizzata dall’elevazione su quattro livelli. Gli interni, di grande pregio, conservano affreschi originali e soffitti a cassettoni finemente intarsiati, testimonianza del gusto decorativo del tempo. Fino a pochi anni fa, la villa era abitata da Maria Giaconia, già segretaria dell’EIAR – l’Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche, poi divenuto RAI – primogenita di otto figli. Nel 1953 aveva sposato il marchese Gaetano Pottino, ingegnere specializzato nel collaudo di aerei. Negli anni Settanta, la villa fu oggetto di tre attentati attribuiti alla mafia rurale delle Madonie. I motivi sembrano legati alla vendita di alcuni terreni di famiglia: le esplosioni, provocate da rudimentali bombe a mano poste nei pressi del portone d’ingresso, causarono fortunatamente solo danni limitati.

Luogo di incontro: Via Emanuele Notarbartolo, 28 A

Durata: 1 ora a gruppo

Costi: Gratuito per chi è socio dell’associazione Italia LibertyPrenotazioni: https://bit.ly/3G0tRX0 | info@italialiberty.it | Sms (+39) 320 0445798.

Catania (ore 19:00) “Alla scoperta del liberty catanese”

L’associazione Italia Liberty ha organizzato una passeggiata guidata alla scoperta delle decorazioni Liberty di Catania, un modo per dare risalto alle bellezze prodotte nel primo decennio del novecento ove l’influenza dell’architetto Ernesto Basile e del suo allievo Francesco Fichera hanno coniugato perfettamente l’eclettismo di fine ‘800 con la nuova arte floreale. Un percorso lungo la via XX Settembre all’altezza di Villa Miranda che vi condurrà sino alla fine di Corso Italia. Avrete la possibilità di vedere alcune delle costruzioni più belle del periodo Liberty Catanese come Palazzo Terranova, Villino Lanzerotti e Casa Benenati in via Oberdan, Palazzo Monaco, Villa Manganelli già Corso Italia, Villa Bonajuto e Villa Del Grado per terminare sulla via Vecchia Ognina con Villa Seo.

Luogo di incontro: Via XX Settembre 64

Durata: 2 ore

Costi: 28 € (Per i soci di Italia Liberty il costo è di 22 €)Prenotazioni: info@italialiberty.it | Sms (+39) 320 0445798. L’attività verrà svolta se si raggiunge un quorum minimo di partecipanti

Chiaramonte Gulfi (ore 10:00) “Casa Museo Liberty. Alla scoperta del bello”

L’associazione Italia Liberty ha organizzato una passeggiata guidata alla scoperta delle opere in stile Art Nouveau a Chiaramonte Gulfi, una silenziosa città della Sicilia dove scoprire alcuni tesori tra mobili, sculture, arti applicate del periodo compreso tra fine Ottocento e primo Novecento in Europa: Casa Museo Liberty. Seppure la città non presenta edifici Liberty significativi, la visita che proponiamo alla Casa Museo vi porterà a scoprire un angolo di Belle Époque in città. Si potrà toccare con mano capolavori di vari autori: Ernesto Basile (mobili, disegni e arti applicate come un lavamani), René Lalique e Legras (vasi), Carlo Zen (mobili) e una notevole collezione di produzioni ebaniste. La guida vi porterà a conoscere i molteplici capolavori presenti nel piccolo museo siciliano.

Luogo di incontro: Piazza Duomo

Durata: 2 ore

Costi: 6 € (Per i soci di Italia Liberty il costo è di 5 €)Prenotazioni: ant.nicosia@tiscali.it | (+39) 338 5048476

LE CONFERENZE

IL MODERNISMO IN SICILIA DAL LIBERTY ALL’ART DÈCO

Ciclo di conferenze suddivise in tre giornate a Palermo alla scoperta e riscoperta di due correnti artistiche del Novecento

Palermo 09.07.2025, ore 9:00ConfCommercio, via Enrico Amari 11, 9° piano, Palermo – Sala Consiliare

Saluti istituzionali

Patrizia Di Dio, Presidente Confcommercio Palermo

Roberto Lagalla, Sindaco della città di PalermoGiampiero Cannella, Vicesindaco della Città di Palermo

Introduzione

Ettore Sessa

Dal Liberty all’Art Dèco: variabili del Modernismo in Sicilia

Interventi

Virginia Bonura

La chiesa di Santa Rosalia di Ernesto Basile e altri edifici di culto Déco a Palermo negli «Anni Ruggenti»

Maria Stella Ingargiola

L’architettura per l’assistenza sociale e sanitaria in Sicilia dal Liberty al Déco

Francesca La Mattina

Salvatore Caronia Roberti: dal Liberty del cinema Modernissimo al Déco della Mostra Agrumaria

Daniela Brignone

Dalla Linea Organica alla Geometria Decorativa: il linguaggio delle arti applicate in Sicilia tra Liberty e Déco

Conclusioni

Palermo 10.07.2025, ore 9:00ConfCommercio, via Enrico Amari 11, 9° piano, Palermo – Sala Consiliare

Interventi

Salvatore Damiano

Francesco La Grassa. Dal disegno dell’ornamento alla costruzione dell’immagine architettonica

Veronica De Maria

Un secolo di abbigliamento tra Belle Époque e modernismo post bellico

Antonio Di Lorenzo

Archimede Campini tra Liberty e Déco: scultura e architettura

Maria Antonietta Calì

L’iperbole “in stile” negli arredi navali siciliani dal “periodo giolittiano” agli «Anni Ruggenti»

Daniele Bentivegna

L’architettura della cultura del villeggiare a Palermo fra il Liberty e il Déco

Palermo 11.07.2025, ore 9:00ConfCommercio, via Enrico Amari 11, 9° piano, Palermo – Sala Consiliare

Interventi

Vincenza Maggiore

Le sedi dell’ultima stagione di Palermo meta mediterranea della “Société du plaisir”: grandi alberghi e rituali mondani fra «Belle Époque» e «Anni Ruggenti»

Eliana Mauro

La modernità mediterranea dal Liberty al Déco: l’opera di Giuseppe Arici

Raimondo Mercadante

Il “passage” nella Messina della ricostruzione (1929): echi mitteleuropei nell’architettura di Camillo Puglisi Allegra

Dalila Nobile

Le architetture dei cinematografi a Palermo nei primi tre decenni del XX secolo

Ettore Sessa