Alle Ciminiere la prima edizione di “Arte e Moda”

L'evento

Domani, giovedì 12 settembre, alle ore 20.30, l’anfiteatro delle Ciminiere diventerà il palcoscenico di “Arte e Moda”, evento a ingresso libero patrocinato dalla Città metropolitana di Catania ed organizzato dal Circolo degli Artisti, presieduto da Federica Cappelletti. Il momento nodale della serata sarà la presentazione e firmacopie del libro “Ali d’Angelo”, ultimo romanzo dello scrittore Massimo Benenato, figlio dell’indimenticato attore cinematografico Franco Franchi. Con l’autore dialogheranno l’editore Nicola Macaione e il giornalista Lucio Di Mauro. Il romanzo, come scrive in prefazione Antonio Fiasconaro, indaga il rapporto uomo donna nelle sue sfaccettature più varie, profonde ed intime, talvolta con richiami autobiografici e con personaggi che intercalano i dialoghi con colorite battute in siciliano.