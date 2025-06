Arte e Cultura: la Sicilia per una settimana sarà capofila europea dell’Art Nouveau e del Liberty

L'iniziativa

Si terrà dall’8 al 14 luglio, in programma visite ad architetture simbolo del periodo a Palermo, Catania e Chiaramonte e 14 incontri con autorevoli studiosi

La Sicilia è stata scelta come capofila di Art Nouveau Week, la manifestazione europea dedicata allo stile Liberty e alle arti di inizio Novecento. Organizzata da Italia Liberty e curata da Andrea Speziali, si terrà dall’8 al 14 luglio.

In Sicilia sono tante le iniziative in programma. Oltre al ciclo di 14 incontri con autorevoli studiosi curati da Andrea Speziali su “Il Modernismo in Sicilia dal Liberty all’Art Deco” , la settima edizione della manifestazione propone un viaggio tra i tesori delle città siciliane alla scoperta di un mondo dalla raffinata eleganza. Per la prima volta il Liberty sarà trattato con l’apertura straordinaria di luoghi e palazzi ma anche con racconti e testimonianze di famiglia. Soprattutto a Palermo a cui è stato assegnato il premio “Best liberty city”.

Saranno aperti i cancelli di villa Baucina-Pottino di Palermo dove la proprietaria racconterà la storia di casa lungo il percorso espositivo della mostra «La Belle Epoque a Palermo tra arte, moda e storia». A Mondello sarà proposta un’esperienza immersiva con una visita guidata: l’atmosfera Liberty sarà evocata con musiche alle prime luci dell’alba in un gioco di riflessi sul mare dello stabilimento balneare. Altre aperture speciali per Villa Ardizzone a Catania e casa museo Liberty a Chiaramonte Gulfi dove all’interno si trovano opere di vari autori come Ernesto Basile, René Lalique, Legras, Carlo Zen e una notevole collezione di produzioni ebaniste.