Batteria e jazz, l’ascesa di Paolo Vicari

L'artista ennese protagonista fra tour e concerti in tutto il mondo

Nato ad Enna nel 1992, Paolo Vicari è un batterista che ha saputo conquistare il panorama musicale siciliano e non solo. Trasferitosi a Palermo da 13 anni a questa parte, il suo percorso musicale ha avuto inizio con il pianoforte, strumento che ha studiato sin dall’età di sei anni. Tuttavia, la sua vera passione per la musica si è manifestata qualche anno dopo, durante le lezioni alla scuola media statale “G. Pascoli” di Enna, dove ha avuto l’opportunità di apprendere i segreti della batteria sotto la guida del maestro Salvatore Borzillieri.

Vicari ha dimostrato fin da subito una predisposizione particolare per la musica, vincendo numerosi premi con l’Orchestra Didattica “G. Pascoli” a livello nazionale. La sua carriera musicale ha preso una piega decisiva quando ha incontrato il maestro Giovanni Mazzarino all’Accademia Musicale Siciliana “Enzo Randisi”, dove ha scoperto la sua vera vocazione per il jazz.

Dopo aver completato gli studi al Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, dove si è laureato in Batteria e Percussioni Jazz con il massimo dei voti, Vicari ha intrapreso un’importante esperienza internazionale. Nel 2014 è stato l’unico batterista italiano selezionato per il prestigioso KUG Jazz Institute di Graz, in Austria, dove ha avuto l’opportunità di approfondire i suoi studi con noti musicisti americani ed europei. Questa esperienza ha ulteriormente arricchito il suo bagaglio artistico e professionale.

Il 2015 segna un altro traguardo significativo: entra a far parte dell’Orchestra Jazz Siciliana, la prima orchestra permanente di Jazz in Italia, che ha sede al Brass Group di Palermo. Questo lo ha portato a collaborare con alcuni dei più importanti nomi del jazz internazionale e a partecipare a festival di grande prestigio, come il Toronto Jazz Festival in Canada e il Gouvy Jazz & Blues Festival in Belgio.Nel novembre 2016, la sua carriera didattica inizia a prendere forma quando viene nominato Docente di Batteria Jazz presso il Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera (AG), dove continua a trasmettere la sua passione per la musica alle nuove generazioni.

Un altro importante traguardo arriva nel 2020 quando vince il concorso per il ruolo di Batterista dell’Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori italiani. Oltre alla didattica, Vicari ha collaborato con artisti di calibro internazionale, tra cui: Ron Carter, Christian McBride, Kurt Elling, Ivan Lins, Gregory Porter, Richard Galliano, Patti Austin, The Manhattan Transfer, arricchendo ulteriormente il suo bagaglio di esperienze.

Proprio con alcuni membri storici dei Manhattan Transfer ha di recente intrapreso una collaborazione che lo ha portato a partecipare ad una tournée in Svizzera lo scorso novembre. Vicari collabora dal 2019 ad oggi al fianco di Roy Paci nei suoi diversi progetti musicali “Carapace”, “Aretuska”, “Fred!” dimostrando la sua capacità di adattarsi a diversi contesti musicali e artistici. Con un curriculum così ricco e variegato, Paolo Vicari rappresenta una figura di spicco nel panorama jazzistico nazionale e un esempio per i giovani musicisti che aspirano a intraprendere una carriera nel mondo della musica.