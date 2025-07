Beppe Convertini torna su Rai 1 con “Azzurro – Storie di Mare”: focus su Agrigento e Levanzo

televisione

Al via la quinta stagione del programma

Dopo il successo alla guida di Unomattina in famiglia, Beppe Convertini è pronto a tornare sabato 5 luglio su Rai 1 alle 18 con la nuova edizione di Azzurro – Storie di Mare. Il programma, che racconta le bellezze e le tradizioni del nostro Paese attraverso un viaggio intorno all’Italia, quest’anno dedica particolare attenzione anche alle meraviglie della provincia. La quinta edizione del programma aprirà la stagione con la Sicilia e protagoniste saranno l’isola di Levanzo e Agrigento, capitale italiana della cultura 2025 con un occhio di riguardo per Agrigento e il suo territorio.

Convertini definisce questa nuova edizione una sfida stimolante, con l’obiettivo principale di creare un contenuto di qualità che possa appassionare il pubblico, valorizzando le storie autentiche e la ricchezza culturale italiana:“Vogliamo trasmettere al pubblico l’amore per il mare, la passione per la scoperta e la voglia di conoscere, raccontando le tradizioni e i paesaggi unici del nostro Paese.”

Il conduttore sottolinea come l’attenzione non sia rivolta agli ascolti, ma piuttosto alla qualità del racconto e alla capacità di far emergere l’identità delle comunità locali, come quella agrigentina, ricca di storia, cultura e paesaggi mozzafiato. Il programma si propone infatti di far conoscere le province italiane in modo autentico e generoso, valorizzandone le peculiarità.

Tra le novità della nuova stagione ci saranno rubriche dedicate al cinema, al teatro, approfondimenti culturali, giochi e spazi di intrattenimento, pensati per coinvolgere e intrattenere il pubblico del weekend. Convertini confida nella continuità del successo del programma, che da anni accompagna i telespettatori di Rai 1 nelle loro mattine del fine settimana.