Bia Cusumano direttore artistico per la Letteratura del Premio “Mondello Arte Expo”

Nomine

La scrittrice e poetessa vive a Castelvetrano e insegna Letteratura italiana e latina al Polo Liceale della sua città

La docente e scrittrice castelvetranese Bia Cusumano è stata nominata direttore artistico per la sezione Letteratura nell’ambito del Premio Internazionale “Mondello Arte Expo”.

A comunicarlo è Mauri Lucchese, ideatore, fondatore e presidente del Premio. “Con la sua sensibilità letteraria – afferma Lucchese – Bia saprà certamente valorizzare il talento degli scrittori che il Premio mira a promuovere”. Bia Cusumano vive a Castelvetrano e insegna Letteratura italiana e latina al Polo Liceale della sua città. È stata ideatrice e direttore culturale del “Palmosa Fest”, primo Festival Nazionale di Arte e Letteratura della Città di Castelvetrano, che si appresta a proporre la quarta edizione dell’evento per l’anno 2025/2026. Attualmente sta presentando in giro per l’intera provincia di Trapani il suo nuovo lavoro poetico “Itaca Ebbra”, un viaggio nell’anima di chi ha vissuto la vertigine della bellezza ma ha conosciuto anche il baratro della perdita.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA