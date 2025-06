Book Festival, in viaggio con i libri tra Piazza Armerina, Noto e Siracusa

cultura

Dal 19 al 22 giugno i tre appuntamenti firmati da Damiano Gallo con la presenza di personaggi illustri e celebrità

Arrivano le date da cerchiare in rosso sul calendario di giugno per non perdere nemmeno un attimo dei tre Book Festival firmati da Damiano Gallo.

Si inizia il 19 e il 20 giugno a Piazza Armerina per spostarsi poi a Noto il 21 (con la prima edizione assoluta) e chiudere il 22 a Siracusa, dove tutto è iniziato.Pino Strabioli sarà il co-direttore artistico di Gallo e sono davvero tante le presenze illustri e celebrità coinvolte in queste tre manifestazioni: Costanza Caracciolo, Natasha Stefanenko, Silvana Giacobini, Emanuele Filiberto e tanti altri. Il conduttore Tv ed agente immobiliare dei Vip conferma, con la tripletta per i Book Festival, la sua poliedricità e capacità di intercettare nomi di richiamo per il grande pubblico e realizzare eventi di successo e ringrazia adesso il sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata con l’assessore Ettore Messina ed il sindaco di Noto Corrado Figura e per il Parlamento europeo Carlo Corazza.

Un appuntamento fisso

I Book Festival in terra siciliana sono ormai diventati un appuntamento fisso ed atteso ed in questo ambito l’aggiunta di Noto è un nuovo capitolo decisamente stimolante in questo senso ed è un successo personale per chi, attraverso queste manifestazioni, si prodiga per favorire attivamente la proliferazione di cultura, letteratura e coscienza civica nella sua amata regione. Inoltre, la Damiano Gallo Productions ha saputo intrecciare nuove partnership per queste manifestazioni, riuscendo a coinvolgere imprenditori importanti. Tra questi, Luca Gritti, della maison Gritti Venezia (importatori di spezie dal 1500), che sarà presente con un evento speciale a Palazzo Nicolaci, in occasione del Noto Book Festival. Un’altra importante partnership realizzata da Damiano Gallo in questo 2025 è quella con 5Vie Milano, con la presenza ai festival dei due fondatori: Ernesta Del Cogliano ed Emanuele Tessarolo. Presenteranno a Palazzo Nicolaci (per il Noto Book Festival) un’importante installazione dell’artista di fama internazionale Massimo Rigaglia.

Il 19 giugno a Piazza Armerina

La “carovana” partirà ufficialmente il 19 giugno dalla Biblioteca Comunale di Piazza Armerina (fino al 20). A presentare l’evento nella prima serata, Damiano Gallo e Costanza Caracciolo. Una scaletta piuttosto ricca per il giorno di debutto, con tanti autori sul palco. Pino Strabioli, che avrà come relatrice Silvia Novelli ed Emanuele Filiberto, con Elena Mora come relatrice. Presenterà il suo libro anche Natasha Stefanenko, accompagnata sul palco da Ornella Cataldo, e Urbano Barberini, con Pino Strabioli relatore. Il 20 giugno sarà la volta di Pino Pellegrino e Piero Marrazzo (entrambi avranno relatore Pino Strabioli). Maria Antonietta Ferrarolo presenterà il suo libro con Vicky Di Quattro e Grazia Pulvirenti, infine Damiano Gallo parlerà del suo testo con Christian D’Antonio e Donata Agnello.

Il 21 giugno a Noto

Dopo la due giorni di Piazza Armerina, la carovana proseguirà il suo percorso per raggiungere Noto, per la prima edizione assoluta del Book Festival. Il 21 giugno, a Palazzo Nicolaci, dove Damiano Gallo e Giacinta Ruspoli condurranno la serata. Pino Strabioli incontra gli autori Pino Pellegrino e Piero Marrazzo, Natasha Stefanenko presenterà il suo libro, con Alessia Montani relatrice. Damiano Gallo racconterà al pubblico di Noto, con Christian D’Antonio ed Elvira Siringo, il suo nuovo progetto editoriale. Alessandra Selmi presenterà il suo libro, accompagnata sul palco da Stefania Auci.

Il 22 giugno a Siracusa

C’è già attesa a Siracusa per l’appuntamento del 22 giugno con il festival qui giunto alla sua quinta edizione. L’evento avrà luogo nel Teatro Comunale della città e si aprirà con una tavola rotonda con parlamentari europei e locali per parlare di sostenibilità ed energie rinnovabili. La serata sarà condotta da Damiano Gallo e Natasha Stefanenko. Pino Strabioli incontrerà gli autori Pino Pellegrino, Piero Marrazzo e Damiano Gallo. Mentre Laura Valvo sarà invece la relatrice del libro di Pino Strabioli. Durante il Siracusa Book Festival verrà poi consegnato a Lorenzo Tosa il Premio Alessandra Appiano, giunto alla sua VIII edizione. Sarà Davide Guidi a dialogare con Tosa.

Il sogno di Damiano Gallo

Promozione del territorio siciliano e cultura alla portata di tutti. Un’idea chiara ed un atto d’amore importante alla base dell’ambizione sfida che Damiano Gallo sta portando avanti con determinazione attraverso il contenitore dei Book Festival. I numeri delle precedenti edizioni parlano. Una ricetta giusta per creare una nuova economia in Sicilia fatta non soltanto di turismo ma anche di investimenti imprenditoriali sfruttandone il vasto patrimonio.«Voglio che la Sicilia continui a splendere – racconta Damiano Gallo – Metto tutte le mie energie per attrarre l’attenzione sulle bellezze architettoniche del nostro Paese. Con Pino Strabioli stiamo lavorando ininterrottamente per portare intellettuali e artisti nella nostra isola. Con il Noto Book Festival raggiungo un altro importante obiettivo, ossia quello di creare una sorta di settimana della letteratura siciliana».

Con Pino Strabioli

Nella scelta del cast e nella creazione degli eventi accanto a Damiano Gallo c’è Pino Strabioli noto conduttore televisivo e autore: «Non ho dubbi. Nessuno meglio di lui poteva essere in grado di sostenere e supportarmi in questa meravigliosa avventura che ogni anno cresce e vede importanti sviluppi, con il ruolo di co-direttore artistico. Vale la pena ricordare che Strabioli, regista teatrale, originario di Porto San Giorgio nelle Marche, dal curriculum di prestigio, è il promotore ideale per il Book Festival, anche perché ha presentato per ben tre anni il Premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia».Puntare su un parterre, quindi, ricco ed eterogeneo rappresenta una vera e propria garanzia per assicurare una nutrita partecipazione dei cittadini. Ma i nomi, come anticipa Damiano Gallo, ormai arrivato alla vigilia del debutto sul palco degli appuntamenti culturali in Sicilia, promettono già sorprese assolutamente da non perdere: «Le presenze da qui al mese di giugno aumenteranno considerevolmente per andare a riempire tutti gli slot relativi ai Book Festival».

Lo sforzo organizzativo