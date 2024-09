Camilleri, 99 anni e non sentirli: lo scrittore che sembra arrivare dal futuro

l'anniversario

E' morto nel luglio del 2019, ed è nato nel 1925 a Porto Empedocle: tutto quello che ci ha lasciato

Novantanove e non dimostrarli. Sono gli anni che avrebbe compiuto domani lo scrittore siciliano Andrea Camilleri, classe 1925, nato a Porto Empedocle.Non dimostrarli i novantanove anni: perché gli amanti del suo genere letterario, a distanza di cinque anni dalla scomparsa, avvenuta il 17 luglio 2019, non fanno mancare il proprio affetto, una testimonianza di riguardo, che si manifesta praticamente nella vendita dei libri e nella mai interrotta attenzione che ricevono gli eventi a lui dedicati, le iniziative del Fondo a lui intitolato, coordinato dalle tre figlie, e i vari sceneggiati di Montalbano trasmessi in televisione.

Ciò che invece manca dell’intellettuale Camilleri e della intera sua generazione, è la voce nel dibattito sociale, perfino politico, fluidificatosi nel silenzio con la scomparsa fisica. Un modello di pensatore engagé per secoli distintosi nel panorama artistico e letterario internazionale.

Novantanove e non dimostrarli: un millennial che dovesse leggere per la prima volta un suo libro, tralasciando in alcuni casi il contesto in cui si dipana il plot, per la freschezza dello spirito che anima i personaggi, penserebbe a uno scrittore boomer se non addirittura più giovane. Non a un quasi centenario.