Camilleri, nasce il Premio Vigàta: il riconoscimento a quattro personalità della cultura e della letteratura

Nel Nisseno

La cerimonia di premiazione avrà luogo a Cantina Casa Grazia a Gela (Caltanissetta) venerdì 12 settembre alle ore 18,30

Nel quadro delle celebrazioni del centenario della nascita dello scrittore Andrea Camilleri, è nato il Premio Vigàta, che prende il nome dal paese fantastico in cui si svolgono le vicende del commissario Salvo Montalbano. La giuria – composta da Sarah Zappulla Muscarà (presidente), componenti Felice Cavallaro, Giuseppe Di Pasquale, segretario generale Andrea Cassisi ha premiato quattro personalità che si sono distinte nell’ambito della cultura e della letteratura: Donata Agnello, Mario Andreose, Michele Brambilla e Paolo Di Stefano.

Donata Agnello è la direttrice del mensile “I love Sicilia”, un magazine che affronta gli aspetti della bellezza, dell’arte, dell’innovazione e della capacità produttiva dell’isola “senza trascurare i paradossi, i ritardi, le contraddizioni e gli aspetti critici”. Mario Andreose, presidente de La nave di Teseo, figura storica dell’editoria, è “protagonista di primo piano della cultura libraria italiana, dalla fine degli anni Cinquanta a oggi, dall’esperienza nel Saggiatore alla direzione della Bompiani, all’amicizia e al sodalizio con Umberto Eco, fino alla nuova iniziativa condotta al fianco di Elisabetta Sgarbi”. Per la narrativa, il premio viene assegnato a Michele Brambilla e a Paolo Di Stefano. Michele Brambilla, direttore del “Secolo XIX”, “culmine di una carriera giornalistica di grande prestigio, è autore di un noir sorprendente tra cronaca e memoria”, “Non è successo niente di grave” (Baldini+Castoldi): una brutta storia che tra l’inverno e la primavera del 1980 sconvolge la tranquilla Brianza e mette alla prova l’ostinazione e l’intuito di un cronista d’altri tempi.