Cannes, la Palma d’oro e i premi per gli attori e i registi: chi ha vinto e chi ha perso

cinema

Si è chiusa la 78esima edizione del Festival francese

Non poteva essere che così, il vincitore della Palma d’oro della 78/a edizione del Festival di Cannes, è stato il regista iraniano Jafar Panahi con ‘A Simple Accident’, miracolosamente presente al Grand Théâtre Lumière, lui che è sempre stato nei festival il cineasta dalla sedia vuota, quello perennemente assente. E questo in un Palmares molto equilibrato, ma anche pieno di coraggio: basti pensare al Premio speciale a Resurrection del regista cinese Bi Gan, un film monstre, onirico, su cui non aveva scommesso nessuno e anche all’esclusione della cinematografia Usa, in particolare Nouvelle Vague di Richard Linklater che aveva fatto un omaggio al cinema francese dedicando un intero film a Godard e non ha preso neppure una menzione.

Cannes premia invece con il Grand Prix, il secondo premio per importanza, il bergmaniano Sentimental Value di Joachim Trier, una bellissima e ruvida storia familiare di stampo teatrale in una casa di artisti del nord Europa. Attori straordinari, da Renate Reinsve a Stellan Skarsgård. Ex aequo poi per il Premio della giuria che va a Sirat e Sound of Falling. Il primo è un film pieno di musica con la storia di Luis, bravo e solido padre che sta cercando la figlia di vent’anni. Si entra con questo film nel rumore più assordante di un rave nel deserto del Marocco e tra le persone più eclettiche possibile alle prese con tutto ciò che le possa stordire, mentre Sound Of Falling di Mascha Schilinski è un film opposto, difficilmente classificabile, ma pieno di suggestioni, poesia, estetica e mistero. Al centro di tutto la storia di quattro ragazze, Alma, Erika, Angelika e Lenka, appartenenti a epoche diverse, che nel corso di cento anni si muovono nella stessa fattoria tra mille poetiche suggestioni. Immagini straordinarie.