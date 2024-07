Capitale della Cultura, la Valle dei Templi ospita 20 opere provenienti da altre regioni

Arte

Con la prima delle tre sessioni della mostra «I Tesori d’Italia», aperta fino a dicembre 2025 a Villa Aurea della Valle dei Templi, prende vita il percorso celebrativo di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. La mostra, che prevede un ciclo di tre diverse esposizioni tra il 2024 e il 2025, a cura di Vittorio Sgarbi e Pierluigi Carofano, per 18 mesi esporrà il patrimonio artistico e culturale nazionale nel sito che è Patrimonio Unesco.«Agrigento – dice Sgarbi – è un luogo universale per la Valle dei Templi. L’idea di aggiungere alla visione di questa grande civiltà antica ciò che ne segue nella grande arte italiana corrisponde all’impresa che fu fatta all’Expo di Milano Universale del 2015 con Tesori l’Italia. Quella mostra voleva rappresentare, regione per regione, i grandi artisti che, dopo l’Unità d’Italia, rappresentano un’idea nazionale che ha necessità di riferirsi a una capitale: Agrigento».