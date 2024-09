“Catania Book Festival”, bagno di pubblico alla Nuova Dogana: tanti lettori  alla scoperta delle case editrici indipendenti

Libri

Seconda giornata della rassegna ideata e diretta da Simone Dei Pieri all’insegna dell’ironia e delle rivoluzioni culturali

Dall’ ironia sentimentale del comico Dario Vergassola alle nuove performance poetiche, dalla rivoluzione culturale di Claudia Fauzia alla comunicazione raffinata di Eugenio Radin.

La seconda giornata del “Catania Book festival-Fiera Internazionale del Libro e della Cultura di Catania” giunto alla quinta edizione oggi avrà inizio alla Nuova Dogana alle 9,30 con decine di incontri che si alterneranno tra discussioni partecipate dal pubblico sui libri ai laboratori pensati per tutte le età.

Il programma, che può essere consultato nella sua interezza sul sito www.cataniabookfestival.com, vedrà alternarsi nelle sale della Vecchia Dogana al Porto, i versi del poeta Lorenzo Maragoni che nel pomeriggio alle 17 performerà i pezzi contenuti nel suo libro “Grandi numeri”, interagendo con il pubblico. In serata Maragoni proporrà invece uno “Stand up poetry” al Fuori festival di Circus in via S.Elena 13.

Il pubblico potrà partecipare anche al primo incontro dedicato alla scrittrice Goliarda Sapienza, amatissima autrice fuori dagli schemi, nata a Catania proprio 100 anni fa.

Alla “scrittora ribelle” la Scuola Biennale di Scrittura e Storytelling di Viagrande Studios dedicherà alle 10,45 un dialogo immaginario con gli aspiranti scrittori di oggi. Con “Romanzo di un maschio” (Einaudi), alle 15,45 le ETEROBASICHE, accompagnate da Maria Carmela Sciacca, racconteranno una esilarante fenomenologia del maschio eterosessuale di oggi.

Dario Vergassola alle 19,30 propone “Liguria, terra di mugugni e di bellezza. Guida ironico-sentimentale” (Mondadori), e ne racconta misteri e bellezze, abitanti e natura, cibo e leggende, attraverso itinerari meravigliosi che la attraversano da Ponente a Levante, mentre alle 18,15, con il “Femminismo terrone” (TLON) di Claudia Fauzia (conosciuta come La Malafimmina) e Valentina Amenta accompagnate da Angelica Sciacca, si proverà a sfidare le convinzioni radicate sull’identità meridionale e a sovvertire l’asse Nord-Sud su cui si fonda la narrazione egemonica non solo italiana.

Da segnalare, alle 18,15, la presentazione de “La notte dell’antimafia” (Aliberti Editore) del giornalista Lucio Luca che, affiancato da Rosa Maria Di Natale, racconterà al pubblico come è nato il romanzo sulla che vicenda trae spunto dal più grande scandalo dell’antimafia siciliana, quello delle Misure di prevenzione guidate da una presidente condannata in via definitiva per corruzione e concussione.

Con “Argomentare, Watson! (Ponte alle Grazie) alle 19,30 Eugenio Radin, accompagnato da Claudia Campese, ci insegna a riconoscere i falsi argomenti, ossia le fallacie: lo fa attraverso le storie di uno dei più grandi ragionatori di tutti i tempi, l’amatissimo Sherlock Holmes.