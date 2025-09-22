Consegnato al prof Francesco Pira il diploma e il collare di Accademico Siciliano di Cultura Umanistica

cultura

E’ stato il Presidente dell’ASCU prestigiosa istituzione, prof. Tommaso Romano, nell’ambito di CulturElite Festival, a consegnare il titolo. Il sociologo ha partecipato anche alla prima tavola rotonda sulla bellezza. Ospiti d’onore dell’evento Gianfranco Fini e Marcello Veneziani

Domenica 21 settembre 2025, nella splendida cornice del Circolo Ufficiali di Palermo, è stato consegnato il Collare e del Diploma di Accademico dell’A.S.C.U. – Accademia Siciliana di Cultura Umanistica al professor Francesco Pira, associato di Sociologia presso l’Università degli Studi di Messina, saggista e giornalista.

A conferirgli il prestigioso riconoscimento è stato il Presidente dell’Accademia, professor Tommaso Romano, nell’ambito del CulturElite Festival, evento culturale di alto profilo che ha visto la partecipazione di illustri ospiti, tra cui l’on. Gianfranco Fini e lo scrittore Marcello Veneziani.

Il professor Pira, ricevuta l’onorificenza, ha dichiarato: “essere accolto nell’Accademia Siciliana di Cultura Umanistica è per me un motivo di grande orgoglio e responsabilità. Oggi più che mai, la cultura deve tornare ad essere il fondamento di una società che rischia di smarrirsi nella frammentazione e nella superficialità. Il pensiero critico, il dialogo e la ricerca sono strumenti imprescindibili per ricostruire il tessuto sociale, soprattutto in una terra come la nostra, ricca di storia, di energia vitale e di talento umano che aspetta solo di essere riconosciuto e valorizzato. Questo riconoscimento mi sprona a continuare il mio impegno, accademico e civile, con ancora maggiore determinazione”.

Il sociologo Pira ha evidenziato come il ruolo della cultura sia oggi centrale nel contrastare la disgregazione sociale e il diffondersi di narrazioni semplificate. “Viviamo in un tempo dominato dall’istantaneità e dalla polarizzazione – ha spiegato –. Riconoscimenti come questo non celebrano solo i singoli, ma pongono al centro il valore della formazione umanistica come bussola per orientarsi nel mondo contemporaneo, affrontando sfide come la crisi della partecipazione civica, l’erosione della memoria collettiva e la trasformazione delle relazioni sociali”.

Il professor Pira ha preso parte alla prima tavola rotonda sul tema: “La bellezza è possibile in tempi di barbarie?” introdotta dal professor Tommaso Romano e moderata dall’architetto Danilo Maniscalco, che ha scritto sul tema della bellezza un volume. Interessante la discussione interdisciplinare tra il sociologo Pira, la Presidente dell’Ordine degli Architetti di Palermo, Giuseppina Leone e il critico d’arte Tanino Bonifacio.