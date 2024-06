“Corpo di tutte le madri”: una “mole di carne e nuvole” senza tempo per l’esordio in versi di Rosa Maria Di Natale

Poesia

Pubblicato da “Ensemble”, nel libro la giornalista e scrittrice catanese racconta di un mondo abitato da figure di Storia e mito

La promessa del domani/ si agganci alla bocca delle madri/ come bottone d’osso all’asola». Versi vigorosi di Rosa Maria Di Natale, scelti da “Corpo di tutte le madri”, libro dell’esordio poetico pubblicato da “Ensemble”. Consanguineità, coinvolgimento “viscerale” della scrittura, parole come luogo che rende possibile il mondo, modernità del mito, avventura della coscienza, trasfigurazione, sinestesie («Ho toccato la tua voce/ bucava le mie dita/ ogni tono una scheggia.»), apertura stilistica, assertività come capacità della poesia di riappropriarsi di un “fatto” dicendolo («Siamo diventati brutti/ ora che abbiamo/ accecato le balie.»), ciclicità familiari («Le somiglio in questi anni/ che le guance asciugano/ lasciando a vista,/ meraviglia, la resa.»), distinguono questo volume incentrato sul portato simbolico della figura della madre, «Melodia insepolta», finanche «obliqua», da colei che mette “al” mondo a colei che mette “nel” mondo, «Ti ho respirata/ nelle mattine di marsiglia/ maestra nubile/ tra i banchi di quartiere/ sgranavi rosari/ schieravi madonne».

Non mancano (forse, non potevano mancare) i versi in dialetto, la “lingua madre”, se vogliamo la “lingua naturale”, arrivano dritti al cuore delle “cose” muovendo tra recondite immagini e aderenza alla realtà, «Ora m’abbersi pi sempri/ acciuncannumi u ciatu».

Partiamo dal titolo, “Corpo di tutte le madri”, cosa sottende?«Il corpo di tutte le madri è una “mole di carne e nuvole” senza tempo. È un corpo mondo abitato dalla Storia e dal mito, è umano o animale, è pianeta Terra ed è Natura, e perciò può anche essere un corpo abusato dalle guerre o da una violenza. Non importa che abbia davvero generato, e non a caso parlo anche di “maternità obliqua” fuori dagli stereotipi che gli abbiamo affibbiato. Dove c’è un corpo che nutre e sostiene, allora quello è un corpo materno, che però può anche trafficare con la morte dei figli, come per le tante Medea. Ma le poesie non si spiegano. Nella raccolta ciascuno troverà quel che vuole».

«La parola lascia impronte/ simili ai morsi sulla carne”, con i suoi versi per chiedere: cosa può la poesia “contro” la “pensosa” solitudine del poeta?«La poesia è cura della parola, e fare poesia significa non avere paura della parola concreta e vera. Può essere un potere “contro” o un potere “per”. Credo però che questa raccolta non sia nata per consolare».Riprendo i suoi versi, “Ho toccato la tua voce / bucava le mie dita /ogni tono una scheggia. (…)”, per chiederle: cosa può la poesia in un tempo segnato dalla sempre più evidente assenza di ascolto?«I dati ci dicono che la poesia viene letta poco e che i libri di poesia vendono pochissimo. Eppure c’è tanta voglia di produrla, ascoltarla, leggerla in pubblico. Questo è un fatto. Se i versi sono buoni si fanno ascoltare, eccome».

Qual è oggigiorno il (primo) dovere critico della poesia?«Non imbellettarsi per piacere a tutti i costi, non prestarsi al politicamente corretto. Dire parole trasparenti ed esatte, ma non sentirsi mai in dovere di spiegare. Se così non fosse, allora non sarebbe poesia ma un birignao».

Qual è la sua più intima e “attuale” definizione di poesia?«Ogni sezione di “Corpo di tutte le madri” è introdotta da un verso scritto da una donna. Non è un omaggio di maniera. Sebbene con modalità differenti tra loro, per me quei versi rappresentano la poesia più vera, insieme attuale e senza tempo. In esergo si trovano Dickinson, Glück, Merini, Cavalli, Lamarque e la nostra grande Attanasio».