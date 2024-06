Da Claudio Gioè a Lello Analfino e Fabrizio Bentivoglio: cosa c’è nell’edizione 2024 delle Orestiadi

gibellina

Edizione quarantatré per le “Orestiadi”,una rassegna che sancisce la coesione tra cinema, musica, teatro, varie forme culturali.

Venne istituita nel 1981 per dare visibilità e rinascita ad un territorio martoriato dal sisma che coinvolse nel 1968 la valle del Belice, la prossima si svolgerà sotto la direzione artistica di Alfio Scuderi, dal 5 Luglio al 10 agosto, quattordici spettacoli, due anteprime, quattro prime nazionali, distribuiti nelle sedi del Baglio di Stefano e il Cretto di Burri a Gibellina.