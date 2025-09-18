Da Stromboli a Mosul, dalla prossima Pompei ai dipinti di 27mila anni: arriva “Catania Archeofilm”

La rassegna

Dal 25 al 27 settembre film, premi e incontri. Ospiti il grande Paolo Matthiae e Massimo Cultraro

La grande archeologia arriva a Catania con una rassegna di film e documentari e la presenza di due celebri archeologi: Paolo Matthiae, il nostro Indiana Jones, lo scopritore di Ebla (in Siria), e delle migliaia di tavolette dalla scrittura cuneiforme che fecero conscere al mondo una nuova cultura, una nuova lingua, una nuova storia fino a quel momento ignote, del Vicino Oriente; e Massimo Cultraro, originario di Adrano, dirigente di ricerca del Cnr, docente di Preistoria e Archeologia Egea all’Università di Palermo, direttore scientifico direttore scientifico del progetto di ricostruzione virtuale del Museo di Baghdad.

Si intitola «Catania Archeofilm» il festival internazionale del cinema di archeologia, arte e ambiente, iche si svolgerà al Teatro antico di Catania, dal 25 al 27 settembre. Un progetto del Parco archeologico di Catania e Valle dell’Aci in collaborazione con Archeologia Viva, Firenze Archeofilm, Università di Catania (Scuola di specializzazione in beni archeologici) e la fondazione Sebastiano Tusa. L’appuntamento è alle 21 con ingresso libero e gratuito.

Tra i documentari che saranno presentati “La prossima Pompei”, in cui si affronta la minaccia dei Campi Flegrei; si parlerà dei misteri della grotta Cosquer accessibile solo ai subacquei che custodisce dipinti di 27.000 anni fa; si mostreranno le immagini della campagna di scavo nel sito archeologico del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni; i disegni e igraffiti della “grotta del Genovese” a Levanzo; e ancora ricerche e storie da Stromboli a Mosul, l’antica capitale degli Assiri, Ninive. Un’occasione per scoprire meraviglie del nostro Paese e di mondi più lontani.

«Un evento pensato per il grande pubblico, le famiglie e gli appassionati – dice l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – con il meglio della produzione cinematografica mondiale sui temi del nostro passato antico e recente, ma anche opportunità di incontro con studiosi e archeologi di fama».

Ogni sera, accanto alle proiezioni, saranno presenti diversi ospiti per una parentesi di approfondimento con interviste a cura di Piero Pruneti, fondatore e direttore della rivista Archeologia Viva, a grandi personalità della cultura. Fra gli ospiti, gli archeologi il Paolo Matthiae e il catanese Massimo Cultraro.Nella serata finale saranno consegnati due premi: il «Catania Archeofilm 2025» attribuito dal pubblico e il «Premio Sebastiano Tusa» assegnato dall’omonima fondazione, presieduta da Valeria Li Vigni, alla personalità italiana o straniera che si è distinta nella comunicazione dei beni culturali.

«Siamo lieti – commenta il direttore del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci, Giuseppe D’Urso – di aprire al Firenze Archeofilm le gradinate del Teatro antico che dopo fondamentali interventi di recupero, un poco alla volta ritrova la sua funzione originale: quella di luogo di aggregazione».