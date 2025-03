Da un’idea di Mimì Scalia “All’Opera dei Pupi tra teatro e letteratura”

SCAfFALE

Il 7 marzo incontro con Pina Spinella e il libroLab “Matteo e i Pupi Siciliani”. Lunedì 17 marzo, lo Spettacolo di Opera dei Pupi di stile catanese a cura della Compagnia F.lli Napoli di Catania

Si inaugura il 7 marzo 2025, a Milo, il progetto culturale – nato da un’idea di Mimì Scalia – dal titolo “All’Opera dei Pupi tra teatro e letteratura”, presentato in collaborazione con il Comune di Milo e la Pro Loco di Milo, così articolato: domani mattina 7 marzo (a scuola, ore 9.30, con gli studenti del plesso di Milo, Ist. Comprensivo “Federico De Roberto” di Zafferana Etnea) incontro con Pina Spinella e il libroLab “Matteo e i Pupi Siciliani” edito da Algra. Lunedì 17 marzo (al Centro Servizi “Salvatore Arcidiacono” di Milo, ore 16 – costo biglietto 6 euro – info al 340 693 0427) lo Spettacolo di Opera dei Pupi di stile catanese – “Le imprese di Orlando per amor di Angelica” -, a cura della Compagnia F.lli Napoli di Catania.

«Nella nostra tradizione l’Opera dei Pupi è arte, è storia, è cultura popolare. È la bellezza assoluta e comunicativa del teatro. È magia di narrazioni sceniche, dove domina indiscusso il ruolo delle figure capaci di affascinare e catturare tutte le età. Un patrimonio straordinario di storie che dobbiamo preservare, trasmettendolo ai nostri studenti. Tengo a precisare che Milo ospita questo progetto aperto a tutti, piccini e adulti. Auguriamo si possa partecipare in tanti con il sano entusiasmo della curiosità e della scoperta», dichiara Mimì Scalia.

Sinossi – Matteo è un bambino curioso e appassionato di racconti fantastici. Una notte viene svegliato da un terribile drago a tre teste che entra nella sua stanza. Pilusu, il drago, si rivela in realtà un divertente compagno d’avventure. Per diverse notti lo condurrà, volando, in un mondo magico: quello di un antico Teatro dei pupi di Acireale. Qui conoscerà l’affascinante arte dell’Opera dei pupi che, pur essendo stata dichiarata dall’Unesco, nel 2008, Patrimonio orale e immateriale dell’umanità, rischia di scomparire insieme ai suoi personaggi. Matteo li ascolterà con emozione e prometterà di aiutarli. Un racconto coinvolgente in cui paladini, fanciulle, eroi e traditori si faranno portavoce di un mondo epico-cavalleresco che combatte “per la religione, per l’amore, per la gloria e per la fedeltà”.

Pina Spinella è nata ad Acireale (CT) e vive da sempre nella frazione di Guardia, nella cui scuola Primaria ha insegnato per oltre un ventennio. Ha studiato e insegnato ai ragazzi scrittura creativa. È da sempre appassionata di libri, immagini, musica e di tutto quello che riguarda la sfera più profonda dell’animo umano. Ha pubblicato nel 2016 Il ritorno, in cui racconta la sua straordinaria ripresa dopo il coma dovuto a un episodio di malasanità. Nel 2019 ha pubblicato Il mito di Aci e Galatea, dedicato all’amore tra il pastore Aci e la ninfa Galatea, stroncato dalla gelosia del ciclope Polifemo.

Lunedì 17 marzo, lo Spettacolo di Opera dei Pupi di stile catanese a cura della Compagnia F.lli Napoli di Catania

“LE IMPRESE DI ORLANDO PER AMOR DI ANGELICA”

Sinossi: Il duello di Agricane e Orlando per amore di Angelica deve la sua origine letteraria a Matteo M. Boiardo, che la racconta nel c. XIX del I libro dell’ “Orlando Innamorato”.