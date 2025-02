Dall’America a Catania: Alex Saviuk il disegnatore di Spiderman ospite a “Etna Comics 2025”

Catania

L'artista sarà per la prima volta in Italia

Dall’America a Catania, per la prima volta in Italia per incontrare i suoi fan durante Etna Comics 2025. Alex Saviuk è considerato da tutti come uno dei più importanti e prolifici disegnatori di Spider-man e dal 30 maggio al 2 giugno sarà tra i grandi ospiti del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, grazie al grande impegno e alla consueta collaborazione straordinaria dei Mad Collectors, per una delle iniziative con cui festeggeranno col botto i loro dieci anni insieme. Un regalo eccezionale per il popolo di Etna Comics, arrivato a cento giorni esatti dal taglio del nastro della tredicesima edizione, con l’annuncio di un nome eccellente per l’Artist Alley, dove gli appassionati potranno incontrare Saviuk durante la kermesse. Un ospite di altissimo livello con una carriera ricca di grandi traguardi cominciata nel 1977 alla DC Comics, dove ha illustrato titoli come Green Lantern, The Flash e Superman.

