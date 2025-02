Dalle gite sulla neve ai voli in mongolfiera: per San Valentino le esperienze da vivere in coppia

Cultura

I suggerimenti di tre piattaforme online di viaggi che ci immergono nella giusta atmosfera della festa più romantica dell'anno

San Valentino, festa degli innamorati, è l’occasione per ritagliarsi qualche giorno fuori casa e regalarsi esperienze nuove ed emozionanti. Ecco i suggerimenti di tre piattaforme online di viaggi che ci immergono nella giusta atmosfera della festa più romantica dell’anno. Campeggi.com, portale italiano per campeggi e villaggi vacanze, ci porta in Trentino-Alto Adige tra paesaggi innevati, deliziosi prodotti locali e tante esperienze da vivere in coppia. Nell’area del lago di Dobbiaco, tra il parco naturale Tre Cime e quello di Fanes-Sennes e Braies, in provincia di Bolzano, è possibile fare escursioni guidate con le fiaccole intorno al lago, al termine delle quali si degusta un bicchiere di vin brulè intorno a un falò. Oppure si fa una romantica gita in slitta trainata da cavalli, soggiornando negli SkyView Chalet, ideali per ammirare il cielo stellato. Sesto, in provincia di Bolzano, è un ottimo punto di partenza per andare alla scoperta degli scorci più suggestivi della Val Fiscalina e regala anche la possibilità di dormire in una casa sull’albero, trascorrendo magiche notti sotto le stelle. Per chi ama fare sport a Fiè allo Sciliar si possono praticare sci di fondo, ciaspolare nella natura, divertirsi sui pattini o gareggiare in sella agli slittini ma soprattutto partecipare agli skisafari, tour dedicati agli amanti dello sci nel cuore del comprensorio Dolomiti Superski dove si scia sempre su piste diverse. Una vacanza da sogno tra le Dolomiti può diventare anche un viaggio nel gusto tra le prelibatezze della cucina tirolese e le degustazioni nelle cantine che, tra tradizione e innovazione, offrono un’ampia scelta di etichette. Civitatis, tour specializzato in visite guidate, propone alcune esperienze originali e insolite, da condividere con il partner. Tra le più romantiche c’è una notte nel deserto marocchino di Agafay, soggiornando in tende di lusso o un’escursione di 3 giorni nel deserto di Merzouga, In entrambi i casi si parte da Marrakech e si attraversano gli aridi paesaggi dell’Atlante fino a raggiungere le destinazioni, accolti con una squisita cena tradizionale. Oppure è possibile partecipare a un picnic in Brasile allo Skytable di Praia Grande al tramonto, circondati dalla natura lussureggiante della giungla, in cima a una struttura con due sedie e un tavolo, sospesi a 60 metri di altezza. In Cile si osservano le stelle nel deserto di San Pedro de Atacama, uno dei posti migliori al mondo, per godersi le meraviglie del firmamento senza nessun inquinamento luminoso. Un’altra idea originale è di volare a Cusco per incontrare uno sciamano e sposarsi in un matrimonio inca con cerimonia tradizionale. Oppure, se non si è ancora pronti al grande passo, è possibile provare diverse zip-line che attraversano la Valle Sacra peruviana per un San Valentino adrenalinico. A Venezia si cena a bordo di un galeone al tramonto e ci si gode le isole della laguna con un menu gourmet. Chi ama la natura può sfrecciare in motoslitta sotto l’aurora boreale di Rovaniemi, tra i boschi della Lapponia. Chi ama gli animali, invece, vola in Thailandia per visitare un santuario degli elefanti: a Chiang Mai c’è un centro che migliora la qualità della vita dei pachidermi dove si può passeggiare con loro e guardarli mentre fanno il bagno in un fiume. Romantica e avventurosa è la proposta di volare in mongolfiera all’alba su Masai Mara, in Kenya. Dall’alto si ammirano le pianure popolate da animali e,una volta a terra, si fa colazione e si brinda con una coppa di champagne. Il gruppo alberghiero Leonardo Hotels invita gli innamorati a godersi un soggiorno rilassante nelle strutture di 5 località super romantiche che, durante il week-end di San Valentino, offrono anche lezioni online di yoga di coppia, da poter praticare in totale privacy in camera. Budapest, con i suoi tramonti mozzafiato sul Danubio e l’atmosfera da fiaba, è la destinazione perfetta per chi desidera trascorrere un San Valentino alla scoperta delle bellezze ungheresi, dal castello di Buda alla passeggiata lungo il ponte delle Catene. Art de vivre e romanticismo sono le parole d’ordine per una fuga d’amore nella Ville Lumière: per chi sogna un San Valentino sulla Senna, il Leonardo Boutique Hotel Paris Opera è un rifugio di charme nel cuore di Parigi. Dopo una visita alla Tour Eiffel per ammirare la vista dall’alto sulla città, si passeggia tra i vicoli acciottolati e i cafés dal fascino bohémien di Montmartre o si sale a bordo di bateaux mouche per una suggestiva minicrociera con cena. Circondati dal fascino senza tempo della Città Eterna, tra passeggiate nei vicoli e visite ai musei, due sono gli hotel a Roma: Leonardo Boutique Hotel Rome Termini e Leonardo Boutique Hotel Rome Monti. Chi vuole rilassarsi nella pace dei paesaggi veneti c’è il Leonardo Hotel Lago di Garda – Wellness and Spa tra le colline di Lazise e il lago di Garda e con un centro benessere dotato di biosauna, hammam e bagno turco. Infine a Verona, meta romantica per eccellenza, si può trascorrere un San Valentino sulle tracce di Romeo e Giulietta ma anche visitare le imponenti rovine romane all’Arena.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA