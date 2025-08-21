Danimarca, «crisi della lettura, verso l’abolizione dell’Iva su libri»

cultura

Nel tentativo di incoraggiare più persone a leggere, riporta il Guardian

La Danimarca abolirà presto l’Iva sui libri nel tentativo di incoraggiare più persone a leggere, riporta il Guardian. Per il governo, il Paese è in preda ad una “crisi della lettura”, causata proprio da un’aliquota troppo elevata, al 25%: la più alta a livello mondiale. “È qualcosa per cui mi sono battuto come ministro della Cultura, perché credo che dobbiamo mettere in gioco tutto se vogliamo porre fine alla crisi della lettura che purtroppo si è diffusa negli ultimi anni”, ha dichiarato Engel-Schmidt all’agenzia di stampa Ritzau. Secondo le stime del governo, la misura costerà alle casse dello Stato 330 milioni di corone (circa 44,2 milioni di euro) all’anno. “Sono incredibilmente orgoglioso. Non capita tutti i giorni di riuscire a convincere i colleghi che sia necessario investire una somma così ingente nel consumo e nella cultura dei danesi”, ha aggiunto il ministro. Anche altri Paesi nordici applicano un’aliquota Iva del 25%, che però non riguarda i libri. L’Iva sui libri in Finlandia è del 14%, in Svezia del 6% e in Norvegia è pari a zero.

