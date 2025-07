Dottorati di ricerca in alta formazione artistica, la Regione stanzia 3 milioni di euro

Fondo sociale europeo Plus 2021-2027

I fondi anche per gli studi musical e coreutici nell’anno accademico 2025-2026

La Regione Siciliana ha stanziato 3 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 per le borse di dottorato di ricerca in alta formazione artistica, musicale e coreutica nell’anno accademico 2025-2026. È stata pubblicata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale la seconda finestra dell’avviso 17 del 2024, che complessivamente, in Sicilia, ha destinato 6 milioni e 90 mila euro alle borse regionali. L’avviso è rivolto alle Accademie di belle arti e ai Conservatori con sede nell’Isola.