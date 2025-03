Due giorni di ingressi gratuiti in musei e parchi archeologici in Sicilia

Iniziative

Le date sono quelle dell'8 marzo, per la festa della donna, e il 10 marzo per la Giornata dei beni culturali siciliani

La Regione siciliana a marzo offre altre due giornate di ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici dell’isola, che si aggiungono alla prima domenica del mese appena trascorsa. Sabato 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, l’accesso sarà gratuito per tutte le visitatrici, un segnale di attenzione e valorizzazione del ruolo della donna nella società e nella cultura. Lunedì 10 marzo, in occasione della Giornata dei beni culturali siciliani, tutti potranno visitare gratuitamente i siti culturali dell’Isola. Questa giornata è dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa, archeologo e assessore regionale, tragicamente scomparso nel disastro aereo avvenuto in Etiopia nel 2019.