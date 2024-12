Ecco “Mafiare. Cosa nostra e Stidda: lo stato delle cose”, il nuovo libro – manuale di Franco Castaldo

scaffale

Presentato al museo Griffo racconta 50 anni di criminalità agrigentina con lo stile proprio del cronista

E’ uno spaccato di storia che copre mezzo secolo: fatti, nomi e dinamiche. Frutto di accurate ricerche e atti giudiziari, pagine che lasciano cadere la maschera a coloro che hanno creduto di essere invincibili, mostrando all’opinione pubblica il vero volto di chi ha sporcato tutto ciò che ha toccato. E’ il nuovo libro del giornalista Franco Castaldo dal titolo “Mafiare. Cosa nostra e Stidda: lo stato delle cose” che è stato presentato nella sala Zeus del Zeus del museo archeologico “Pietro Griffo” di Agrigento in occasione del ventesimo dalla fondazione di Grandangolo Agrigento.

Il nuovo libro di Franco Castaldo affronta la storia mafiosa agrigentina degli ultimi 50 anni analizzando dinamiche e trasformazioni avvenute nel tempo, senza mai staccarsi dal gotha mafioso siciliano, con la scrittura propria del cronista di nera e giudiziaria. Ne viene fuori un vero e proprio manuale della mafia agrigentina destinato non solo agli addetti ai lavori ma anche, e soprattutto, ad un’opinione pubblica sempre più attenta e desiderosa di sapere.