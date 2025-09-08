Esce il libro postumo di Papa Francesco: «Mi preparo alla morte»

"Il mio San Francesco"

Uscirà il 18 settembre. Papa Leone: «Sembra di riascoltare la sua voce»

«Quando si è anziani ci si rende conto che non manca molto alla fine, e allora diventa anche una grazia poter prepararsi alla morte, poter rileggere il proprio passato ringraziando il Signore per tutto ciò che ci ha donato». Lo aveva confidato Papa Francesco poco prima di morire. Questo pensiero, come altri, è raccolto nel libro postumo di Papa Bergoglio «Il mio san Francesco» pubblicato per i “tipi” delle Edizioni Messaggero Padova in coedizione con Casa Editrice Francescana di Assisi. Un’opera che, in un intimo colloquio con il cardinale Marcello Semeraro, svela il profondo legame del Pontefice con il Santo di cui ha scelto il nome, diventando il suo testamento spirituale.

Il volume nasce dunque da un dialogo avvenuto negli ultimi mesi del 2024. Bergoglio parla dei temi che hanno ispirato gran parte del suo magistero, come la custodia del creato, la pace, la fraternità universale, e offre spunti di riflessione su questioni personali e universali, dalla «sporcizia» all’interno della Chiesa al significato della preghiera, dal rapporto con la povertà e la famiglia fino al dolore e alla morte. «Il libro – precisa la casa editrice – ha ricevuto il nulla osta da Papa Francesco in persona una settimana prima della sua scomparsa».

Sui poveri Bergoglio diceva: «Penso che incontrare il povero sia fondamentale per ogni cristiano. È come incontrare un altro Vangelo, un Vangelo ‘in carne e ossà, diverso da quello scritto nella pagina che leggiamo nella Bibbia o che ascoltiamo nelle liturgie, ma altrettanto fondamentale». «Ci sono tante forme di povertà. La più terribile e dolorosa, penso, è quella della solitudine, che ti fa sentire la vita non più come una benedizione ma come un ‘infernò». Papa Francesco ammette che è difficile incontrare il povero «perché ti fa sentire la sofferenza delle ingiustizie e vorremmo che non ci fossero. Oppure sentiamo la fatica di dover lasciare le nostre sicurezze, le nostre comodità. Questo è normale: sentire la fatica di incontrare il povero. Ma proprio per questo è importante superare i nostri blocchi, i sentimenti che ci porterebbero lontani dai poveri».