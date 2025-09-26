Fede e politica in dialogo a Zafferana: il Seminario Pappalardo inaugura una nuova stagione di impegno civile

l'appuntamento

Domenica 28 settembre il via il Seminario dedicato al cardinale simbolo di lotta alla mafia e giustizia sociale.

Domenica 28 settembre alle 17, nella Sala consiliare del Comune di Zafferana, prende il via la prima edizione del “Seminario Pappalardo – Dialoghi ragionati di fede e politica”, promosso da Giambattista Coltraro, ex vicepresidente della FUCI. Il format è dedicato all’arcivescovo di Palermo nel giorno dell’anniversario della sua nascita, il 23 settembre scorso.

Coltraro ha ricordato il cardinale Pappalardo come una voce libera contro la mafia, promotore di giustizia, libertà e pace, un esempio di impegno civile ed ecclesiale dove fede e politica si intrecciano nella lotta per la dignità umana. Il tema del seminario sarà “Impegno e/o testimonianza”, che analizza il rapporto fra fede e politica, richiamando la celebre frase di Aldo Moro: “Senza politica, senza sana e libera politica, manca all’uomo l’ambiente in cui costruire il suo mondo”.

Il seminario mette a confronto l’impegno pastorale di Pappalardo con l’attività politica di Rino Nicolosi, ex presidente della Regione Sicilia, noto per le sue leggi a favore dell’occupazione e contro la povertà, e per la lotta alle infiltrazioni mafiose nella politica. La giornata si divide in due sessioni: la prima prevede la proiezione del docu-film “Il Presidente dei Siciliani” di Marcello Trovato, con introduzione degli attori Agostino Zumbo e Rossella Caramma; la seconda vedrà gli interventi di esponenti politici e culturali siciliani.