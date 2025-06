“Festa in giardino”, il nuovo romanzo di Rosalba Perrotta, la Sicilia non stereotipata con una scrittura che sorprende

scaffale

Edito da Algra, è in tutte le librerie “Festa in giardino”, il nuovo romanzo di Rosalba Perrotta, stimata autrice di saggi sociologici e di romanzi.

Avvincente la trama: Roxane conduce una vita tranquilla, come suo figlio ama la libertà ed entrambi non soffrono per la distanza, nonostante lui viva dall’altra parte del mondo. Sta per lasciare la sua casa col bel giardino ricco di fiori e, mentre prepara gli scatoloni, è assalita dai ricordi. Pensieri nascosti sbucano fuori dai magazzini della sua memoria e, successivamente, vengono agitati dall’inaspettata telefonata di uno zio ultranovantenne che le consegna una scatola, avvolta in carta di giornale e legata con lo spago, colma di testimonianze del suo passato. Roxane, allora, comincia a ripensare al mistero delle proprie radici, e si chiede chi sia la misteriosa Franziska, una donna della quale non aveva mai sentito parlare prima. Tra un guazzabuglio di emozioni si ritrova così ad affrontare un viaggio, interiore e non, mentre attorno a lei si muovono il vivace cagnolino Andy Pandy, Matilde con le sue extension svolazzanti, l’hikikomori Daniele e Michelangelo, immerso nell’avventura del suo nuovo blog. Troviamo, nel romanzo, una Sicilia inedita, fuori dagli stereotipi, in cui il fascino della tradizione si coniuga con suggestioni, miti e problemi della realtà contemporanea.

Parliamo dei protagonisti del libro?

Incontriamo nel romanzo Roxane, che, mettendo ordine in occasione di un trasloco, ripercorre gli eventi della sua lunga vita: è una figlia adottiva e avverte l’esigenza di scoprire il mistero della sua famiglia di origine. Alla storia di Roxane si intrecciano le vicende di Matilde, professoressa quarantenne dalle extension svolazzanti, ammalata di perfezionismo, che insegue il sogno di un figlio (prima che sia troppo tardi), e la storia di Daniele, un ragazzo che si dice prossimo alla laurea ma non ha dato neanche un esame e vive recluso in compagnia del computer. Sullo sfondo, Catania,nel suo passato e nel suo presente. Con le chiese barocche, i tetti di tegole ruggine, le dolcerie colorate, le parole del suo dialetto.

Quali temi affronta il suo romanzo?

Guardare alla realtà con ‘levitas’ per ridimensionare i problemi: l’ironia e l’umorismo ci aiutano a vivere. La perfezione è una condanna: fa soffrire e rende antipatici. Dare senso alla vita e trarne gioia, a qualunque età: stare bene è meglio che stare male. La vita è l’arte dell’incontro. Sono gli altri a dirci chi siamo. Gli altri possono aiutarci, stimolare la nostra intelligenza, nutrire la nostra immaginazione. Dobbiamo scegliere con cura i nostri “altri”. E poi… sottotemi che lettori e lettrici scopriranno da soli. Pure tematiche di cui io, nel raccontare, non mi sono nemmeno resa conto.

Come nasce il suo libro e come, man mano sono emersi personaggi e dettagli?