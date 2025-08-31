Finale regionale Sicilia di “Miss Grand international 2025: la più bella è Rebecca

il concorso

La kermesse si è svolta a Castiglione di Sicilia

La Piazza della Madonna della Catena a Castiglione di Sicilia ha ospitato la finale regionale Sicilia di “Miss Grand international 2025, uno degli eventi piu attesi che celebra il fascino, l’eleganza e il talento femminile e costiuisce un punto di riferimento nell’ambito della moda.

Non solo un concorso di bellezza, ma un format che valorizza personalità, portamento, presenza scenica, capacità espressive di tante donne italiane che aspirano a diventare modelle, attrici, artiste, donne di spettacolo. L’evento è stato promosso e organizzato da Giuseppe Caggegi, affiancato dalla insostituibile Antonella Cavagnola che ha coordinato il team e si è occupata della gestione artistica.

La serata è stata patrocinata dal Comune di Castiglione, uno dei borghi più belli d’Italia e condotta da Francesco Mazzullo attore, regista, autore nonché art director del Teatro dell’Accademia di Catania. «Una serata – ha sottolineato Mazzullo- ricca di emozioni e bellezza che ha saputo ben coniugare moda, spettacolo e cultura , offrendo al pubblico uno show elegante e coinvolgente. Questa tappa siciliana rappresenta un passaggio fondamentale per accedere alla finale nazionale, da cui sarà selezionata la rappresentante italiana che parteciperà alla competizione internazionale».

Le finaliste giunte da tutta la Sicilia sono state giudicate da una giuria costituita da personalità del mondo dello spettacolo, della moda, della comunicazione, del cinema, del teatro, dell’arte e della cultura. «Miss grand international non è solo bellezza – ha spiegato Caggegi – ma un progetto che valorizza il talento e promuove la Sicilia come terra di cultura e spettacolo. Il successo di pubblico, la partecipazione delle istituzioni e l’energìa degli artisti hanno reso questa finale regionale un evento memorabile, confermando Castiglione di Sicilia come una delle location più suggestive e prestigiose».