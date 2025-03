Franco Mussida dalla musica raffinata alla letteratura

scaffale

Il chitarrista tra i fondatori della PFM all'esordio col romanzo Il Bimbo di Carillon

Il pensiero comune odierno del creare attorno alla scrittura musicale, consiste nell’avere un microfono e annessi correttori, un pc per elaborare pseudo tessuti sonori, trovare i corridoi che contano.

La breve popolarità scaturita da un sistema distante dalla concezione di composizione legata alla meraviglia, raccoglie proseliti dai facili entusiasmi per arenarsi nella pochezza successiva.

Franco Mussida, membro fondatore della Premiata Forneria Marconi, musicista di culto, chitarrista di raffinato bagaglio, è il ritratto della ricerca, del privilegio che la bellezza della musica regala, concetti enunciati nella recente escursione editoriale, “Il Bimbo del Carillon”.

Dalla partitura musicale a quella letteraria

Un romanzo che ritrae la mia vita, il sogno di realizzare musica, non effimera per un radi e getta, i risultati conseguiti in vari paesi del mondo.

Hai accennato alla qualità musicale

Provengo da un periodo esaltante, il traguardo dell’incisione si conquistava grazie al pregio della proposta,la Premiata Forneria Marconi arrivò alla Numero Uno di Lucio Battisti per l’idea innovativa sul mercato di allora, libertà di espressione, una etichetta discografica laboratorio creativo, oltre noi la Flora Fauna e Cemento di Mario Lavezzi, la Formula 3, Il Volo di Alberto Radius.

Il “Carillon” simbolo del racconto

Uno strumento delicato che emana magia e melodia.

Il tragitto personale evidenzia una sinergia insieme ad Angelo Branduardi e Fabio Concato.

“Radici di terra”, è l’esempio dell’incontro-confronto tra musicisti sulla medesima linea artistica, il testo è una dichiarazione di appartenenza nelle scelte, “senza una radice non c’è pianta, non c’è fiore, senza una radice non c’è terra, senza una radice niente può congiungersi con te”.

“Il Dono” è un paragrafo del libro, un’attestato smisurato dedicato alla terra di Sicilia.