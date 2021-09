A Trapani il Festival Mediterraneo della Cultura Pop tra fumetti, giochi, videogiochi e cosplay

Tutto pronto per il Trapani Comix & Games: fumetti, giochi, videogiochi, illustrazioni, cosplay, entertainment compongono la galassia del Festival Mediterraneo della Cultura Pop che si svolgerà, dal 24 al 26 settembre, alla Villa Margherita a Trapani.

Un festival che aprirà la stagione autunnale del circuito fieristico delle Fiere del Fumetto in Italia e che porterà una ventata di creatività, fantasia e divertimento, una ripartenza molto attesa soprattutto nel settore. Tantissimi gli ospiti e numerosi gli eventi sul palco. Artisti, disegnatori, scrittori, fumettisti, illustratori, animatori e professionisti della narrazione per immagini ed ancora YouTubers, Twichers, stand-up comedian e talenti creativi saranno la grande community del Trapani Comix. Giochi da tavolo, di ruolo, videogames, realtà aumentata e realtà virtuale animeranno l’area Game. Uno dei punti di maggior attrazione sarà il palco con musica, sfilate e imperdibili momenti di interazione con il pubblico.

Trapani Comix quest’anno sarà per la prima volta, su Twitch, la piattaforma di live streaming di proprietà di Amazon.com con il TrapaniComixLive, la trasmissione ideata e condotta dai Nerd Attack, che tra ospiti in studio e collegamenti live, farà vivere l'evento a distanza. Tutti gli appassionati potranno incontrare i numerosi cosplayer per fantastiche foto ricordo tra gli scorci più incantevoli della Villa Margherita.

Madrina dell’evento e presentatrice sarà Miss Hatred che condurrà con Epicos la gara dei cosplay.

Il Trapani Comix &Games è organizzato dai Nerd Attack in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese, con il patrocinio oneroso del Comune di Trapani e la partecipazione di sponsor.

Il Village Un intero Village, con possibilità di divertimento, intrattenimento, cultura. Oltre alle aree dedicate al mondo dei fumetti, ricche di attività e di incontri con i disegnatori per il pubblico di ogni età, e oltre naturalmente al ricco palinsesto musicale in scena sul grande palco, sarà possibile visitare i numerosi stand, le iniziative dell’immancabile cosplay e gli show itineranti. Musica e intrattenimento sul palcoscenico. In diretta dal Village interviste, sondaggi, giochi radiofonici.

Le postazioni per vaccinarsi contro il Covid ed eseguire i tamponi Per garantire lo svolgimento in sicurezza della kermesse, a cui si potrà accedere solo se muniti di Green Pass, al Trapani Comix & Games ci si potrà vaccinare, grazie ad una collaborazione con l’Asp (Azienda Sanitaria Provinciale) di Trapani: sarà infatti allestita una postazione per l’esecuzione dei tamponi rapidi e per la somministrazione di vaccini (dalle ore 16.00 alle ore 20.00) per chiunque abbia intenzione di vaccinarsi. Inoltre, grazie alla collaborazione con un laboratorio privato, sarà possibile effettuare un tampone rapido (a pagamento) per il rilascio immediato del Green Pass valevole per le successive 48 ore.

Verrà effettuato inoltre il controllo della temperatura, con l’ausilio di postazioni di rilevazione automatica capaci di effettuare la misurazione in modo massivo su un numero ampio di persone. Inoltre lo staff del Trapani Comix fornirà il proprio supporto all’ingresso della Fiera con funzioni informative per le persone e anti assembramento.

Le generalità di visitatori, visitatrici e staff saranno registrate nei database della società organizzatrice dell’evento nel pieno rispetto della privacy come previsto dalle normative di prevenzione da contagio da Covid19. Per la partecipazione al Trapani Comix and Games è previsto l’obbligo del Green Pass.

