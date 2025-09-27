Gela, museo dei relitti: entro fine anno la conclusione dei lavori

Cultura

La soprintendente di Caltanissetta Vullo: «È iniziato il lavoro di ricomposizione dei legni del primo relitto»

Il museo dei relitti greci di Bosco Littorio verso la dirittura d’arrivo. I lavori di allestimento all’interno del nuovo museo procedono con regolarità. Lo conferma la Soprintendente di Caltanissetta arch. Daniela Vullo a cui abbiamo chiesto lumi.

L’attenzione della città

In città c’è una forte attenzione su questo tema ed in particolare sulla nave greca che i gelesi vorrebbero vedere esposta. Il successo, in via di Bartolo, della necropoli dei bambini, visitato giorno e notte e volano di riqualificazione di un quartiere, ha acceso ancor di più l’attenzione e l’interesse per l’archeologia, Buone notizie arrivano dalla Soprintendenza di Caltanissetta per il primo relitto greco di Gela.

La soprintendente

«Si sta procedendo bene – dice l’arch. Vullo – è iniziato il lavoro di ricomposizione dei legni del primo relitto di Gela e la parte che riguarda la chiglia è stata già completata. Adesso si procederà con l’assemblaggio delle restanti parti. Nei prossimi giorni installati gli apparati multimediali della camera immersiva predisposta al piano terra del museo, all’interno della quale il visitatore potrà rivedere la vita a bordo e ripercorrere virtualmente il viaggio dell’imbarcazione oneraria toccando vari porti fino al suo naufragio».

La fine dei lavori

La Soprintendente ipotizza una data di fine lavori entro l’anno e quindi anche l’apertura del museo. «I lavori come da indirizzo politico dell’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Scarpinato – aggiunge – procedono secondo cronoprogramma e il traguardo finale ormai si avvicina. Io ringrazio l’assessore Scarpinato per la disponibilità manifestata nella risoluzione delle problematiche ed in particolare ogni qualvolta si è reso necessario un intervento regionale di carattere economico dovuto a vari imprevisti che si sono verificati nel corso dei lavori. Non ultimo il furto dei cavi di rame e la problematiche alla cabina elettrica che hanno ritardato l’apertura del museo. Ringrazio anche i deputati del territorio che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio. Adesso il traguardo sembra finalmente raggiunto».