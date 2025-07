Giancarlo Giannini e l’amore per la Sicilia: «E’ un set cinematografico a cielo aperto»

ciminna

Al celebre attore il Premio Gattopardo 2025

Si spengono i riflettori sulla VII edizione del Gattopardo Cinefestival a Ciminna. Giancarlo Giannini, insignito del Premio Gattopardo 2025 per il suo straordinario contributo artistico al mondo del cinema e dello spettacolo.

Un riconoscimento fortemente voluto dalla direzione artistica, guidata da Sergio D’Arrigo, e dall’intera comunità di Ciminna, che ha salutato con calore e commozione l’attore – tra i più iconici interpreti del nostro tempo – applaudito da un pubblico numeroso e partecipe.

«In Sicilia – racconta Giannini – sono tornato tante volte. E ogni volta che torno trovo qualcosa di nuovo. Le prime volte che sono venuto per conoscere dei luoghi per “Mimì Metallurgico”, ho scoperto una terra colorata; i bambini che giocavano per strada. Dal cibo al piacere degli occhi, tutto questo è la Sicilia. Ed è un set cinematografico a cielo aperto proprio come tutta l’Italia».