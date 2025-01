Gianfranco Pappalardo Fiumara consulente musicale per i programmi del Festival di Osaka

La nomina

Il pianista catanese, professore presso il Conservatorio Scarlatti di Palermo, è stato nominato in Giappone consulente musicale. Pappalardo Fiumara è consulente artistico-musicale della Togay Accademy per i programmi musicale del Festival di Osaka per gli anni 2025-2026. La nomina è frutto di una intesa tra le attività culturali promosse dal Ministero della Cultura italiana ed il Ministero degli Esteri nell’ambito dei progetti rivolti alla valorizzazione e internazionalizzazione della cultura italiana all’estero.