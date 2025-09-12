Giuseppe Fava: arte e impegno che sfidano il “diavolo” della mafia

La mostra

La mostra a Catania dedicata al grande giornalista

Lunedì 15 settembre, alle ore 10:30, presso la Galleria d’arte moderna in via Castello Ursino 26 a Catania, sarà presentata la mostra «La cultura e il “diavolo”. L’arte di Giuseppe Fava tra impegno civile, politico e intellettuale», curata da Vittorio Ugo Vicari. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Giuseppe Fava e dalla famiglia del giornalista assassinato dalla mafia, si svolge in collaborazione con il Comune di Catania e con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti, nel centenario della nascita di Fava.

L’esposizione, inaugurata ufficialmente lo stesso giorno alle 18:30, si basa principalmente sull’Archivio Storico Giuseppe Fava di Gravina di Catania, conservato da Giuseppe Maria Andreozzi, e offre uno sguardo inedito sul Fava artista, oltre che giornalista, drammaturgo e scrittore. Oltre alla sua attività letteraria e civile, Fava fu pittore, disegnatore e incisore. Ucciso dalla mafia il 5 gennaio 1984, credeva che l’emancipazione dei siciliani dalla violenza mafiosa potesse avvenire soltanto tramite un’educazione adulta condivisa e un’azione democratica collettiva.

Per raccontare la realtà, utilizzò diversi linguaggi: la macchina da scrivere, il palcoscenico, il microfono, il pennello, il bulino, la cinepresa e la carta stampata, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al complesso mondo dei suoi personaggi. Per questo motivo, la mostra dedica particolare attenzione agli studenti, invitando i dirigenti scolastici a organizzare visite guidate su prenotazione all’indirizzo mostre@fondazionefava.it.