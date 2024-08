Gli appuntamenti di giovedì 29 agosto in Sicilia

Cultura

Dalla commemorazione di Libero Grassi a 30 anni dall'uccisione fino ai concerti, i principali avvenimenti della giornata

Tanti gli appuntamenti dell’ultimo giovedì di agosto 2024. Iniziamo con Palermo, dove in via Vittorio Alfieri alle 7.30 sono iniziate le commemorazioni in occasione del trentatreesimo anniversario dell’uccisione dell’imprenditore antiracket Libero Grassi. Si prosegue alle 10 in via Monsignor Siino a Capaci e alle ore 15:30 al Porto della Cala di Palermo, Polo Lega Navale Italiano. A Messina a Palazzo Zanca nella sala Falcone Borsellino alle 10.30 conferenza stampa di presentazione della «Camminata della Solidarietà». Prenderanno parte il sindaco Federico Basile, le assessore Alessandra Calafiore e Liana Cannata con deleghe rispettivamente, alle Politiche della salute e alle Pari opportunità.

Torniamo nel capoluogo con due appuntamenti alle 16. Il primo alla Cgil, Camera Del Lavoro Metropolitana: nel salone Garibaldi Bosco di via G. Meli, 5 la Flc Cgil Palermo rilancia la mobilitazione contro l’autonomia differenziata con il mondo della scuola, in vista dell’inizio delle lezioni. Un attivo con la convocazione delle Rsu e dei delegati. In piazza Valdesi sempre alle 16 l’Unione Giovani di Sinistra, la giovanile di Sinistra Italiana, insieme a Europa Verde, Giovani Comunisti, Giovani Democratici e altre organizzazioni chiederanno più spazi di spiaggia libera in una manifestazione che arriverà fino a Piazza Mondello, attraversando il lungomare della spiaggia. Verranno chiamate a raccolta associazioni, organizzazioni politiche, ambientalisti e singoli cittadini.