“Grisù” compie 60 anni e il suo mito diventa un musical

teatro

Il draghetto creato dalla matita di Nino e Toni Pagot, già «papà» del pulcino Calimero

«Da grande farò il pompiere!». Impossibile non riconoscere questa frase per chi è stato bambino negli anni Ottanta (e non solo). Elmetto in testa e giacca da vigile del fuoco, a pronunciarla era Grisù, il draghetto creato dal genio e dalla matita dei pionieri dell’animazione italiana, i fratelli Nino e Toni Pagot, già «papà» del pulcino Calimero.

Apparso la prima volta in bianco e nero per una pubblicità di caramelle nei Carosello nel 1964 e poi diventato il simpatico Grisù che tutti noi conosciamo nei cartoni della tv dei ragazzi nel 1975, Grisù si appresta a festeggiare il doppio compleanno (60 e 50 anni) con una nuova serie animata in 3D già in onda su Rai Yoyo e ora anche con il suo primo spettacolo teatrale: “Grisù. Un drago senza paura!», musical con la drammaturgia di Marco Pagot (erede di Nino e Toni) e Manuel Renga, che ne firma anche la regia, con le musiche di Francesco Lori e le scene e costumi di Valentina Volpi.

Protagonisti, scelti tra oltre cento candidati ai casting, sono Jasmine Lazzoni, Jacopo Violi, Sara Zappa e Andrea Messina nei panni del draghetto verde. La produzione – a cura di A.t.t.i in sinergia con Fondazione Aida, in collaborazione con Centro Servizi Culturali Santa Chiara e Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona, con il contributo di Fondazione Caritro – sarà presentata al Giffoni Film Festival il 27 luglio e, dopo l’anteprima a Trento del 6 ottobre, debutterà a Milano il 12 per proseguire in tournée in oltre 30 città (tra le altre, Roma, Gorizia, Torino, Bellinzona, Verona, Padova, Treviso, Vicenza, Bologna e Trieste).

«Grisù è un personaggio che appartiene a molte generazioni racconta all’ANSA il regista – Forse negli ultimi anni si era un pò perso, ma anche grazie alla serie animata di Rai Yoyo i più piccoli lo stanno scoprendo”: Quella in scena a teatro, prosegue, «sarà una storia completamente originale», ma sempre con l’invito «a seguire i propri sogni e non mollare mai». Proprio come fa Grisù il draghetto buttafuoco che invece le fiamme sogna di spegnerle vestito da pompiere. Dopo Il Gruffalò e Malèfici, «la Fondazione Aida si sta dedicando a un filone molto anglosassone, come quello del teatro per famiglia – spiega all’ANSA la produttrice Meri Malaguti – E’ quel tipo di show, creato con tutte le stesse attenzioni del teatro di prosa per adulti, che diverte e attira tutte le generazioni insieme. Nei Paesi anglosassoni, ad esempio, è ormai un apputamento irruninciabile per il periodo delle feste natalizie».