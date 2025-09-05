I 100 anni di Camilleri: al teatro antico di Taormina un film documentario

la ricorrenza

Due serate della Regione Siciliana per ricordare lo scrittore

La Regione Siciliana celebra il centenario della nascita di Andrea Camilleri con due serate al Teatro Antico di Taormina, oggi e domani, alla vigilia e nella data esatta dell’anniversario. Si comincia con la proiezione in anteprima assoluta di «Camilleri 100», film documentario di Francesco Zippel. In programma letture affidate agli attori Alessio Boni, Sonia Bergamasco, Donatella Finocchiaro, il concerto della cantautrice Ottavia Sellerio e l’esecuzione delle colonne sonore per «Il commissario Montalbano» composte da Franco Piersanti che dirigerà l’orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

«Andrea Camilleri – sottolinea il presidente della Regione, Renato Schifani – è stato un interprete autentico della nostra terra, capace di raccontarla con uno sguardo insieme ironico e universale e affinché la sua voce e il suo pensiero continuino a parlare alle nuove generazioni».

L’assessore al turismo

Per l’assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo, Elvira Amata è «un’occasione per promuovere, al contempo, il nostro straordinario patrimonio dell’isola rafforzando la memoria dell’artista e mantenendola sempre più viva e salda nella storia della nostra Sicilia». Secondo Sergio Bonomo, commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, «Camilleri ha trasformato la parola in immaginario collettivo, rendendo la Sicilia un luogo narrativo amato in tutto il mondo». Felice Panebianco, sovrintendente della Fondazione, sottolinea come lo scrittore agrigentino abbia, «tra teatro e televisione ha celebrato costumi e stili di vita siciliani, facendo amare tutte le sfaccettature e sfumature, anche quelle più amare». Gianna Fratta, direttrice artistica della Fondazione, osserva che «tra concerti, proiezioni, letture, offriamo uno spaccato a 360 gradi dell’artista sincero e poliedrico, dell’intellettuale che continuerà ad essere amato per il talento e l’essenziale capacità di saper ‘raccontarè». Sulle numerose iniziative per l’anniversario si sofferma Felice Laudadio, presidente del comitato nazionale ‘Camilleri 100’, rilevando che «quella del Teatro Antico di Taormina, costituisce il fulcro del tributo della Sicilia al suo talento oggi più famoso».