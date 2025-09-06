I cento anni di Andrea Camilleri: i libri che raccontano il papà di Montalbano e la sua Sicilia

cultura

Per i cento anni dalla nascita di Andrea Camilleri sono stati pubblicati diversi titoli che “raccontano” la figura del papà del commissario Montalbano e di Vigàta. Tra i volumi “freschi di stampa” figura “Il gatto che prendeva il treno” di Gaetano Savatteri, edito da Bibliotheka; conversazioni con Andrea Camilleri sulla magia delle stazioni, terra di nessuno, luoghi di arrivi e partenze, di incontri e di addii. Sempre Savatteri, in collaborazione con Salvatore Picone, pubblica “In Sicilia con Andrea Camilleri” sottotitolo “La geografia del sogno”, per i tipi dell’editore Perrone. Rizzoli ha mandato in libreria, “Il contastorie di Vigàta. Andrea Camilleri in parole e immagini”. Un lavoro che ha visto la luce grazie al Fondo Camilleri. Già da qualche settimana è disponibile anche il volume “Andrea Camilleri. Una storia” di Luca Crovi edito da Salani (anche questo grazie al “Fondo Camilleri”) che, traccia il profilo di un personaggio arrivato al successo all’età di 74 anni.