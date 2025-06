I pianisti siciliani Gianfranco Pappalardo e Giulio Potenza protagonisti all’Expo 2025 di Osaka

cultura

Il duo Sikelia si esibirà durante la settimana della cultura italiana nel mondo dal 22 ottobre al 7 novembre 2025

Expo 2025 Osaka, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della Cultura italiani ospiteranno Gianfranco Pappalardo e Giulio Potenza, due pianisti siciliani, entrambi professori presso il Conservatorio di Palermo, concertisti, impegnati quale duo pianistico di “Sikelia” .

Saranno protagonisti del programma culturale italiano coordinato dai referenti artistici ad Osaka, Nagoya, Yokkaichi, per gli eventi collaterali della partecipazione italiana all’esposizione universale, che si sta svolgendo in Giappone e parteciperanno nell’ ambito della settimana della cultura italiana nel mondo dal 22 ottobre al 7 novembre 2025.

Gli artisti si esibiranno negli auditorium di Osaka Asake Plaza, Munestugu Auditorium a Nagoya, con diversi recital e dove incontreranno gli studenti delle accademie artistiche del luogo.