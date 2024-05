I “Quaderni” del prof. Paolo Giansiracusa al Caffè Letterario di Zafferana Etnea

arte e cultura

Si è svolto il penultimo appuntamento culturale

Penultimo appuntamento al Caffè letterario “Donna Peppina “ di Zafferana Etnea. Questa volta protagonista indiscusso è stato il prof Paolo Giansiracusa docente ordinario di storia dell’arte moderna e contemporanea che ha presentato i sui “Quaderni del Mediterraneo n°23 e n°24“.

A fare da moderatrice Graziella Torrisi la padrona di casa, ideatrice e fondatrice del Caffè letterario e socia del club Lions Zafferana Etnea che ha fatto dell’evento l’ennesima occasione di raccolta fondi a scopo solidale. Lo ha sottolineato in apertura la presidente Lions Agata Cirelli «fiera di sostenere il binomio cultura- solidarietà che sono parte attiva del servizio che i Lions svolgono e alcuni dei valori importanti che portano avanti per il bene della società».

A dialogare con l’autore la giornalista Grazia Calanna che ha aperto l’incontro citando alcuni concetti del prof Giansiracusa .“Sono mediterraneo e questa identità dobbiamo riscoprire se vogliamo rinascere come civiltà” e ha introdotto i Quaderni del Mediterraneo che «proseguono l’attività di studio condotta dal prof Giansiracusa, dei beni culturali dell’area del Mediterraneo centrale e della Sicilia in particolare allo scopo di salvaguardare e valorizzare i documenti della storia e allo scopo di tutelare e tramandare le espressioni dell’arte e i segni della civiltà umana. L’arte è creatività che attraversa gli uomini e il tempo, non ha mete da raggiungere, però crea attraversamenti imprevedibili ».

Il prof.Giansiracusa ha sottolineato il perché di questi quaderni che vogliono essere delle riviste da sfogliare fruibili a tutti , capaci di soddisfare gli appassionati d’arte e suscitare l’interesse e curiosità di chi vi si accosta per la prima volta e soprattutto rivolto ai giovani.

«I Quaderni – ha spiegato il prof Giansiracusa – intendono fare chiarezza rispetto alle notizie diffuse negli anni dai manuali di storia dell’arte e intendono far conoscere i beni culturali meno noti, l’immenso patrimonio nascosto nelle Chiese, nei Musei , nei Palazzi, un tesoro artistico in attesa di essere riscoperto e valorizzato. I Quaderni intendono suscitare curiosità che porta alla conoscenza della bellezza di questi beni nascosti che sono importanti creazioni frutto di animi gentili che hanno pensato di scolpire , dipingere , modellare con l’argilla, lavorare la pietra… dando vita a opere che aspettano di dialogare con noi . Un dialogo che ci permette di conoscere il passato e di pensare i percorsi del divenire, perchè l’arte ci stimola a fare sempre meglio, a migliorare noi stessi». Poi il nostro accademico ha sottolineato come l’arte viva un momento di confusione, perchè «ci troviamo spesso davanti a opere anticonformiste, dadaiste che lasciano un po perplessi del tipo: la buccia di banana attaccata al muro o il foglio di carta stampato e tritato. Volgiamo il nostro sguardo verso la vera arte, perchè il dadaismo è anacronistico».