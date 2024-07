I ritratti e i sentimenti negli “Atelier svelati” firmati da Antonio Vacirca

fotografia

S’intitola “Atelier svelati”, è un prezioso reportage fotografico firmato da Antonio Vacirca, proposto, a Caltagirone, da “Scalamatrice33”. Protagonisti: 24 opere fotografiche di Antonio Vacirca; 6 opere pittoriche di Giovanni Blanco, Maria Buemi, Carmelo Candiano, Giovanni La Cognata, Giuseppe Puglisi e Piero Zuccaro; un testo critico di Pippo Pappalardo. Il vernissage si terrà a “Scalamatrice33” (Scala Santa Maria del Monte, 33, Caltagirone) sabato 13 luglio, alle ore 18.30.