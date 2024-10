Il Comune di Catania conferisce la cittadinanza onoraria all’attore e regista Gabriele Lavia

IL RICONOSCIMENTO

La consegna ufficiale domani, alle 10.45, dal sindaco Enrico Trantino nella sala Giunta di Palazzo degli Elefanti

Il Comune di Catania ha conferito la cittadinanza onoraria all’attore e regista Gabriele Lavia. La consegna ufficiale sarà fatta domani, alle 10.45, dal sindaco Enrico Trantino nella sala Giunta di Palazzo degli Elefanti. L’attore, domani alle 20.45, si esibirà nella sala Verga del Teatro Stabile di Catania, nella serata d’onore: Lavia «dice Leopardi».

Domani mattina, dopo il conferimento della cittadinanza onoraria, il sindaco Trantino, la presidente del Teatro Stabile, Rita Cinquegrana Gari, il Cda e il direttore dell’Ente, Graziano Piazza, presenteranno l’iniziativa «L’Antico mercato delle erbe», in programma in città in due fine settimana di ottobre.