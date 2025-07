Il concerto di Muti alla Valle dei Templi costato sei volte più che a Lampedusa

Il caso

650mila euro per l'esibizione di ieri davanti al Tempio della Concorsia, 100mila per quella nell'isola

Può lo stesso concerto costare a Lampedusa 100 mila euro e ad Agrigento 650 mila euro?È quello che è accaduto nella capitale italiana della cultura secondo quanto ha spiegato Pasquale Seddio, 57 anni, ricercatore e professore aggregato di Economia aziendale all’Università del Piemonte Orientale, esperto di materie legate all’economia culturale, docente alla Cattolica di Milano con un passato anche di professore alla Bocconi.

Seddio si è “limitato” ad una analisi dei costi del concerto del maestro Riccardo Muti che al Tempio della Concordia di Agrigento, il 7 luglio, ha diretto l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini. Un evento promosso dal Parco archeologico della Valle dei Templi e finanziato dalla Regione.«L’iniziativa solleva interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche dedicate agli eventi culturali – ha spiegato Pasquale Seddio -. Il budget stanziato per il concerto di Agrigento ammonta a 650 mila euro, una cifra che spicca per entità rispetto ad altri eventi simili, come lo stesso concerto realizzato dagli stessi protagonisti a Lampedusa nel 2024, costato appena 100 mila euro. Il confronto tra i due appuntamenti, a distanza di un anno, mette in evidenza un differenziale di oltre mezzo milione di euro, difficile da giustificare sul piano della congruità e della trasparenza amministrativa».Il concerto del 2024 – come rileva lo stesso professore della Cattolica – ha avuto ampia copertura televisiva e un riscontro di pubblico notevole, pur disponendo di un budget sei volte inferiore rispetto a quello agrigentino.