Il Concerto per tromba in mi bemolle di Haydn nell’interpretazione di Marianne Li

musica

Il Concerto per tromba in mi bemolle di Haydn è una delle opere più celebri del repertorio classico per tromba. Scritto nel 1796 per Anton Weidinger, un importante trombettista viennese, il concerto fu composto per mettere in mostra le capacità della tromba a tasti di recente invenzione, che permetteva agli esecutori di suonare note cromatiche con maggiore precisione. Questa innovazione segnò un significativo allontanamento dai limiti della tromba naturale, che poteva produrre note solo all’interno della serie armonica.

Il concerto è eseguito e inciso dalla giovane e talentuosa trombettista italiana Marianne Li, accompagnata dall’Orchestra da camera Domenico Mazzocchi del Civita Festival, diretta da Martin Sieghart.

Il concerto di Haydn non solo evidenzia i progressi tecnici dello strumento, ma riflette anche la sua maestria compositiva. Il concerto è strutturato nei tradizionali tre movimenti: Allegro, Andante e un Finale contrassegnato come Allegro. La parte della tromba è sia lirica che virtuosistica, con scale, arpeggi e passaggi ornamentali che mettono in mostra la capacità della tromba a tasti di destreggiarsi nei passaggi cromatici. Il Concerto per Tromba in Mi bemolle di Hummel (generalmente trasposto in Mi bemolle nelle esecuzioni moderne) è anch’esso una pietra miliare del repertorio per tromba e un brillante esempio di musica del tardo periodo classico. Fu scritto nel 1803 per lo stesso dedicatario di Haydn, Anton Weidinger, e il suo stile rappresenta un ponte tra il periodo classico e quello romantico. Hummel fu contemporaneo di Beethoven e allievo di Mozart, e il suo concerto è intriso di eleganza, brillantezza tecnica e lirismo espressivo. Hummel compose il concerto durante il suo mandato come compositore di corte del principe Esterházy (Haydn era in realtà il suo predecessore in quel ruolo).

Weidinger, instancabile sostenitore della tromba a tasti, collaborò con i compositori per ampliarne il repertorio, e il concerto di Hummel è tra i migliori esempi di questi sforzi. I tre movimenti del concerto sono Allegro con spirito, Andante e un Rondò contrassegnato come Allegro molto. Insieme, mettono in risalto la versatilità della tromba a tasti, pur aderendo agli ideali classici di equilibrio e chiarezza. Una maestosa introduzione orchestrale prepara il terreno prima che la tromba entri con un tema esplicito che ne mette in mostra l’estensione estesa. Passaggi lirici e virtuosistici contrastanti permettono al solista di dimostrare la sua padronanza tecnica, e l’uso del cromatismo da parte di Hummel, reso possibile dal nuovo strumento, aggiunge un tocco distintivo e innovativo all’opera.