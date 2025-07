Il Mig promuove la campagna internazionale di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza

il progetto

Il progetto destinato soprattutto ai giovani

Sensibilizzare i giovani e non solo sull’importanza della pratica della gentilezza come antidoto alla violenza in tutte le sue forme attraverso incontri nelle scuole, laboratori didattici e interazione con specialisti è l’obiettivo della campagna dal titolo “La violenza non è mai una soluzione. Il silenzio uccide. La Gentilezza salva”, ideata e promossa dal MIG – Movimento Italiano per la Gentilezza e dall’Oigec – Osservatorio Italiano della Gentilezza e dei Comportamenti, ( con il patrocinio del Ciac– Coordinamento Imprenditori area Carini e del World Kindness Movement).

Il progetto prevede: affissioni pubbliche d’impatto emotivo, attività nelle scuole e nei centri culturali, laboratori ed incontri sulla comunicazione non violenta, raccolta di testimonianze reali, distribuzione di materiale utile a riconoscere e contrastare i segnali di violenza. “Una campagna -spiega la presidente Natalia Re- che nasce con urgenza e consapevolezza e rappresenta un appello all’azione collettiva a seguito delle recenti tragedie che hanno colpito giovanissimi e non nei quartieri Zen, Brancaccio, Monreale e Carini ma ovunque in Italia ed a livello globale. La città di Palermo sarà teatro delle prime affissioni in luoghi simbolo e strategici, tra cui le aree a forte vulnerabilità sociale. Le affissioni proseguiranno anche a Roma e San Diego in California, trasformando un grido di dolore in un messaggio universale di responsabilità e speranza. La gentilezza – continua- viene proposta non come alternativa ingenua, ma come scelta coraggiosa e rivoluzionaria: un modo di essere che disarma, cura, connette, salva. Questa campagna è un ponte tra istituzioni, famiglie, scuole, cittadini e imprese. Perché il cambiamento è possibile solo se è collettivo, solo se è gentile.”