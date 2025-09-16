«Il Miracolo degli Impiccati» di Raffaello aggiunto alla mostra nella Valle dei Templi

Arte

L’opera, prestito dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, secondo i protocolli di conservazione, deve rientrare nella sede d’origine dopo 90 giorni

Alla mostra Tesori d’arte dai musei nazionali italiani, in corso a Villa Aurea nel Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, è stato aggiunto il quadro «Il Miracolo degli Impiccati» del pittore Raffaello Sanzio.

L’arrivo annunciato da Consorzio progetto museo, società organizzatrice dell’esposizione, era stato programmato per consentire l’avvicendamento con la predella del Sassoferrato, presente in mostra dall’inaugurazione ad oggi. L’opera, prestito dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, secondo i protocolli di conservazione, deve infatti rientrare nella sede d’origine dopo 90 giorni.Il cambio, effettuato nella serata di ieri ad esposizione chiusa, è stato operato alla presenza del direttore del Museo nazionale di Pisa, Pierluigi Nieri, che ha accompagnato l’opera nel suo viaggio. La tavola con il Miracolo degli impiccati rappresenta uno dei miracoli attribuiti a San Nicola da Tolentino, che avrebbe salvato dall’impiccagione due fratelli, Mizulo e Vanni da Osimo, accusati ingiustamente, sorreggendoli per quattro giorni, fino alla loro liberazione.