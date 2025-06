“Il Pappagallo muto”, il nuovo romanzo di Maurizio De Gennaro è già un successo

scaffale

Alla presentazione c'era anche il tecnico della Lazio Maurizio Sarri

Si intitola “Il pappagallo muto” (Rizzoli per la collana Nero) ed è il nuovo romanzo di Maurizio De Giovanni la cui penna rimette in campo uno dei suoi personaggi più amati: Sara. De Giovanni si conferma uno dei narratori più amati e riconoscibili del panorama letterario italiano. Napoletano classe 1958, ha creato nel tempo una costellazione di personaggi capaci di restare nel cuore dei lettori: dal malinconico commissario Ricciardi, ai Bastardi di Pizzofalcone, passando per Mina Settembre, notissimi al grande pubblico per le fortunate serie Tv.

