Il Parco della Valle dei Templi valorizzerà il patrimonio della caserma Anghelone

Agrigento

"Ben vengano - ha detto l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - iniziative come questa"

Il patrimonio archeologico presente all’interno della caserma Anghelone della polizia di Stato, ad Agrigento, sarà affidato al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi per la valorizzazione e la fruizione dell’area che, oggi, ospita gli uffici delle forze dell’ordine. Lo prevede il protocollo di intesa firmato questa mattina dal direttore del Parco Roberto Sciarratta, dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo, e dal responsabile della direzione regionale Sicilia dell’Agenzia del demanio Silvano Arcamone per la realizzazione del progetto “Rupe Atenea”.

“Ben vengano – ha detto l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – iniziative come questa. Siamo orgogliosi di poter collaborare con le forze dell’ordine per la valorizzazione di questi beni, mettendo a disposizione le professionalità e le competenze presenti e maturate all’interno del parco”. Le attività includeranno visite guidate per scolaresche e cittadini. Nell’ambito del progetto ‘Rupe Ateneà sarà anche organizzata la mostra dal titolo ‘Segreta Agrigento. Radici d’anticò. A curare la nuova documentazione del sito sarà l’Alma mater studiorum – Università di Bologna.