Dipinti

Si trovava a Palazzo Asmundo, a Palermo, da almeno 50 anni

Il quadro del principe Vincenzo quarto La Grua Talamanca torna a Carini. L’opera che raffigura uno dei membri della famiglia della Baronessa Laura Lanza, si trovava a Palazzo Asmundo, a Palermo, da almeno 50 anni e dal 12 settembre sarà esposta nella Sala delle Feste al castello di Carini.La tela, il cui autore è sconosciuto, è stata acquistata da Vito Badalamenti, presidente dell’associazione alla ricerca di Laura, grazie alle donazioni di alcuni mecenati italo americani, originari di Carini. Cruciale nell’operazione il ruolo di Gianfranco Lo Piccolo, che ha messo in contatto il promotore dell’iniziativa, Vito Badalamenti, con il proprietario di Palazzo Asmundo, Pierluigi Martorana, oltre a fare da mediatore tra i carinesi degli Stati Uniti e quelli che vivono a Carini.